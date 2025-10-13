Messerattacke in Ingolstadt: Mann sticht auf offener Straße auf Partnerin ein

In der Ingolstädter Altstadt ist es am Montagmorgen zu einer Messerattacke auf offener Straße gekommen. Ein 35-jähriger Mann stach auf seine 27-jährige Partnerin ein und wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen.

35-Jähriger greift Partnerin mit Messer an: Frau außer Lebensgefahr – Festnahme vor Ort

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ereignete sich der Angriff am Montagmorgen gegen kurz vor 9 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße in Ingolstadt. Der Täter fügte der Frau mehrere Stichverletzungen zu, Passanten alarmierten die Polizei. Die 27-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus und befindet sich laut den zuständigen Ärzten außer Lebensgefahr. Der nach Polizeiangaben dringend Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Passanten, die den Vorfall mitbekamen, wurden zunächst von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt jetzt wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. (AZ)