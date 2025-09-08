Verkaufshäuschen in Königsmoos: Dieb versucht Kasse zu plündern – Polizei Neuburg stellt ihn

Ein 30-jähriger Mann aus Schrobenhausen hat Sonntagabend in Rosing versucht, eine Kasse aus einem Verkaufshäuschen zu stehlen. Wie die Polizei Neuburg berichtet, teilte gegen 22 Uhr der Eigentümer des Häuschens mit, dass laut Videoüberwachung mehrere Personen im Verkaufshäuschen waren und sich an der Kasse zu schaffen machten.

Versuchter Diebstahl in Königsmoos: Mutmaßliche Täter verschwunden

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei eine dreiköpfige Gruppe fassen. Diese beschuldigten sofort den 30-Jährigen als Täter. Dieser war bereits verschwunden. Aufbruch spuren konnten an der Kasse nicht festgestellt werden. Ein Schaden entstand nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls gegen den 30-Jährigen. (AZ)