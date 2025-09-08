Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Versuchter Diebstahl in Königsmoos: 30-Jähriger steht unter Verdacht der Polizei

Königsmoos

Verkaufshäuschen in Königsmoos: Dieb versucht Kasse zu plündern – Polizei Neuburg stellt ihn

Am Sonntagabend wird in einem Verkaufshäuschen in Königsmoos versucht, eine Kasse zu stehlen. Die Polizei Neuburg ermittelt gegen den Mann.
    • |
    • |
    • |
    Versuchter Diebstahl in Königsmoos: 30-Jähriger steht unter Verdacht der Polizei Neuburg.
    Versuchter Diebstahl in Königsmoos: 30-Jähriger steht unter Verdacht der Polizei Neuburg. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Ein 30-jähriger Mann aus Schrobenhausen hat Sonntagabend in Rosing versucht, eine Kasse aus einem Verkaufshäuschen zu stehlen. Wie die Polizei Neuburg berichtet, teilte gegen 22 Uhr der Eigentümer des Häuschens mit, dass laut Videoüberwachung mehrere Personen im Verkaufshäuschen waren und sich an der Kasse zu schaffen machten.

    Versuchter Diebstahl in Königsmoos: Mutmaßliche Täter verschwunden

    Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei eine dreiköpfige Gruppe fassen. Diese beschuldigten sofort den 30-Jährigen als Täter. Dieser war bereits verschwunden. Aufbruch spuren konnten an der Kasse nicht festgestellt werden. Ein Schaden entstand nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls gegen den 30-Jährigen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden