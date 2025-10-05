Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Versuchter Diebstahl in Neuburg: Mann tauscht alte Schuhe gegen neue Sneaker

Neuburg

Versuchter Diebstahl: Mann tauscht alte Schuhe gegen neue Sneaker

Mit neuen Schuhen an den Füßen wollte ein Mann in Neuburg ein Schuhgeschäft verlassen. Seine alten Treter hatte er in einen Karton gesteckt.
    • |
    • |
    • |
    Ein 29-Jähriger steckte seine ausgetretenen Schuhe in einem Geschäft in Neuburg in einen Schuhkarton und wollte mit den neuen Modellen nach Hause gehen. Doch er wurde erwischt
    Ein 29-Jähriger steckte seine ausgetretenen Schuhe in einem Geschäft in Neuburg in einen Schuhkarton und wollte mit den neuen Modellen nach Hause gehen. Doch er wurde erwischt Foto: Arne Dedert/dpa (Symbolbild)

    Am Samstagnachmittag kam ein 29-Jähriger aus Pöttmes in ein Schuhgeschäft in Neuburg auf.

    Nachdem er sich laut Polizei für ein neues Paar Sneaker begeistern konnte, zog er diese gleich im Geschäft an und packte seine eigenen alten Schuhe in den Schuhkarton.

    In einem Schuhgeschäft in Neuburg löste die Alarmanlage aus

    Anschließend verließ er das Geschäft, rechnete aber offenbar nicht mit einer Alarmanlage, die auslöste. Eine hinzugezogene Streifene der Polizei Neuburg entließ den jungen Mann noch vor Ort, nachdem sie seine Personalien festgestellt hatte - allerdings mit seinen alten Schuhen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden