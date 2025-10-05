Versuchter Diebstahl: Mann tauscht alte Schuhe gegen neue Sneaker

Am Samstagnachmittag kam ein 29-Jähriger aus Pöttmes in ein Schuhgeschäft in Neuburg auf.

Nachdem er sich laut Polizei für ein neues Paar Sneaker begeistern konnte, zog er diese gleich im Geschäft an und packte seine eigenen alten Schuhe in den Schuhkarton.

In einem Schuhgeschäft in Neuburg löste die Alarmanlage aus

Anschließend verließ er das Geschäft, rechnete aber offenbar nicht mit einer Alarmanlage, die auslöste. Eine hinzugezogene Streifene der Polizei Neuburg entließ den jungen Mann noch vor Ort, nachdem sie seine Personalien festgestellt hatte - allerdings mit seinen alten Schuhen.