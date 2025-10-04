Unbekannter will am Burgheimer Bahnhof ein Fahrrad stehlen

Am Freitag hat ein Unbekannter zwischen 10.30 und 17.15 Uhr versucht, ein am Bahnhof in Burgheim abgestelltes Pedelec zu stehlen.

Ein Unbekannter wollte am Bahnhof in Burgheim ein Fahrrad stehlen

Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter versucht, die am Fahrrad verbaute Kette gewaltsam zu lösen. Dabei entstand ein Schmorschaden an der Fahrradkette, den die Polizei auf rund 50 Euro schätzt. Ein vom Täter verwendeter Handschuh wurde vor Ort sichergestellt und wird nun auf DNA-Spuren untersucht.

Im Rahmen der Ermittlungsarbeit werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder zu Täter machen können. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)