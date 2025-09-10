Icon Menü
Verwirrung um Glasfaseranschluss: Falsche Flyer machen Altstadtbewohnern Hoffnung auf schnelles Internet

Neuburg

Flyer machen falsche Hoffnung auf Glasfaser in der Altstadt

Die Neuburger Altstadt ist bisher an kein Glasfaser-Netz angeschlossen. Trotzdem wirbt eine Firma mit dem schnellen Internet-Anschluss. Was es damit auf sich hat.
Von Anna Hecker
    Flyer der Firma Leonet versprechen einigen Altstadtbewohnern einen Glasfaseranschluss. Diese sind jedoch fehlerhaft und basieren auf veralteten Ausbauplänen der UGG.
    Flyer der Firma Leonet versprechen einigen Altstadtbewohnern einen Glasfaseranschluss. Diese sind jedoch fehlerhaft und basieren auf veralteten Ausbauplänen der UGG. Foto: Sina Schuldt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

    Eigentlich ist es den Altstadtbewohnern klar: In dem historischen Kern Neuburgs gibt es bisher keinen Glasfaseranschluss. Umso erstaunter dürften nun einige Anwohner gewesen sein, als sie in ihren Briefkästen Flyer entdeckten, welche mit einem angeblich schon vorhandenen Glasfaseranschluss werben. Das Infomaterial stammt von der Firma Leonet, als Ausbaupartner angegeben ist das Ismaninger Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG). Auf Nachfrage bei beiden Firmen stellt sich heraus, dass es sich bei den Flyern um einen Fehler handelt.

