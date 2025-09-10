Flyer machen falsche Hoffnung auf Glasfaser in der Altstadt

Eigentlich ist es den Altstadtbewohnern klar: In dem historischen Kern Neuburgs gibt es bisher keinen Glasfaseranschluss. Umso erstaunter dürften nun einige Anwohner gewesen sein, als sie in ihren Briefkästen Flyer entdeckten, welche mit einem angeblich schon vorhandenen Glasfaseranschluss werben. Das Infomaterial stammt von der Firma Leonet, als Ausbaupartner angegeben ist das Ismaninger Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG). Auf Nachfrage bei beiden Firmen stellt sich heraus, dass es sich bei den Flyern um einen Fehler handelt.

Anna Hecker

86633 Neuburg

Glasfaser