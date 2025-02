Stimmzettel werden nur häppchenweise geliefert

Nicht wie üblich mit einer großen Speditionslieferung, sondern nur vereinzelt, in kleinen Päckchen und nicht zum vereinbarten Liefertermin wurden und werden in dieser Woche die Stimmzettel für die Bundestagswahl am 23. Februar an das Landratsamt Eichstätt ausgegeben.

Mehr als 100.000 Personen dürfen im Kreis Eichstätt am 23. Februar 2025 wählen

Dementsprechend erfolgt auch die Verteilung an die Gemeinden nicht in der gewohnten konzertierten Aktion, sondern in kleineren Chargen. Das teilt das Landratsamt Eichstätt mit. Spätestens am Freitag soll aber die Verteilung abgeschlossen sein. Über 100.000 Wahlberechtigte sind im Landkreis Eichstätt zur Wahl aufgerufen. Am Kreisbauhof Eichstätt sind im Laufe der Woche insgesamt 108.000 Stimmzettel an die 30 Landkreisgemeinden zu verteilen. (AZ)