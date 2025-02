Veterinäramt rettet vernachlässigte Kaninchen

In Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Schrobenhausen und dem Tierschutzverein Neuburg hat das Veterinäramt am Donnerstag in der Gemeinde Karlskron einen Kaninchenbestand aufgelöst. Der Tierbesitzer war in der Vergangenheit aufgefordert worden, die Haltungsbedingungen für seine 22 Kaninchen nachhaltig und dauerhaft zu verbessern. Dieser Anordnung war er nicht nachgekommen, sodass die Tiere aus dem Anwesen entfernt und im Tierheim anderweitig untergebracht werden mussten.

Die Kaninchen werden im Tierheim einem genauen Gesundheitscheck unterzogen

Mit diesem Schritt sollte vermieden werden, dass die vernachlässigten Tiere weiterhin der Gefahr von Leiden, Schmerzen oder Schäden ausgesetzt werden. Ein Kaninchen zeigte zum Zeitpunkt der Wegnahme klinische Auffälligkeiten. Es bestand der Bedarf einer tierärztlichen Behandlung. Die übrigen Tiere werden im Tierheim einem genauen Gesundheitscheck unterzogen. (AZ)