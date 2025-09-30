Warum die Videoüberwachung am Bahnhof Neuburg mehr Sicherheit bringt

Norbert Specht ist zufrieden. Kein Jahr ist es her, da hat der Neuburger 660 Unterschriften einer Online-Petition im Neuburger Rathaus abgegeben. Die Forderung: eine Videoüberwachung für den Fahrradstellplatz am Bahnhof. Dort wurden in der Vergangenheit regelmäßig Fahrräder gestohlen. Dem Wunsch aus der Bürgerschaft ist die Stadtverwaltung nun gut zehn Monate später nachgekommen und hat für 15.000 Euro mehrere Kameras fest verbaut.

