Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Videoüberwachung am Neuburger Bahnhof: Mehr Sicherheit für Radfahrer und Bürger

Neuburg

Warum die Videoüberwachung am Bahnhof Neuburg mehr Sicherheit bringt

Auf mehrfachen Wunsch der Bürger hat die Stadt Neuburg Videoüberwachung am Bahnhof realisiert. Damit sollen künftig Straftaten an diesem Brennpunkt verhindert werden.
Von Barbara Wild
    • |
    • |
    • |
    In Neuburg gibt es am Bahnhof wieder Videoüberwachung. Die Kugel-Kameras hängen an den Gebäuden direkt bei den Fahrradstellplätzen.
    In Neuburg gibt es am Bahnhof wieder Videoüberwachung. Die Kugel-Kameras hängen an den Gebäuden direkt bei den Fahrradstellplätzen. Foto: Barbara Wild

    Norbert Specht ist zufrieden. Kein Jahr ist es her, da hat der Neuburger 660 Unterschriften einer Online-Petition im Neuburger Rathaus abgegeben. Die Forderung: eine Videoüberwachung für den Fahrradstellplatz am Bahnhof. Dort wurden in der Vergangenheit regelmäßig Fahrräder gestohlen. Dem Wunsch aus der Bürgerschaft ist die Stadtverwaltung nun gut zehn Monate später nachgekommen und hat für 15.000 Euro mehrere Kameras fest verbaut.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden