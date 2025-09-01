Vielfältige Kultur-Events in Neuburg: Neues Angebot an Magie, Musik und Kulinarik

Manchmal gibt es einfach zu viele schöne Dinge, die man gleichzeitig verwirklichen möchte. Die Ideen sprudeln nur so, die Entscheidung fällt schwer: Was setzt man um, was nicht? So geht es auch Arne Meerkamp van Embden, der sich deswegen nun ein Herz gefasst hat - und einfach alles umsetzt. Einstanden ist eine Art neue Veranstaltungsreihe an verschiedenen Orten Neuburgs, welche ein breites kulturelles Angebot bietet.

Meerkamp van Embden war schon immer ein kreativer Kopf, arbeitete an unterschiedlichen Projekten bei den unterschiedlichsten Arbeitgebern. Rastlos ist er auf der Suche nach neuen Kulturangeboten, die er aus der Taufe heben kann. Zum allerersten Mal soll dies nun mit ihm als Veranstalter passieren. Vorgenommen hat sich Meerkamp van Embden so einiges:

Kulturelle Vielfalt in Neuburg: Arne Meerkamp van Embden startet neue Veranstaltungsreihe

Ein Teil seiner Veranstaltungsreihe führt die Besucher in den Kirchbaurhof. Magie und Genuss gibt es am 25. September bei einem Abend mit Zauberkünstler Jörg Antonius. Am 24. Oktober kommen Whiskey-Liebhaber auf ihre Kosten bei einem Tasting mit Peter Engelniederhammer. Eine Mischung aus Indien und Kulinarik ist am 14. November geboten. Ute Patel-Mißfeldt organisiert eine Sari-Schau aus ihrem Privatarchiv. Am 21. November lädt Sennerin Martina Fischer zu einer multimedialen Reise ein, bei der sie über ihre Erlebnisse auf einer Alm berichtet. Fischer ist Bestseller Autorin und Gewinnerin der Landfrauenküche beim BR. Umrahmt werden die Abende jeweils von einem an das Thema angepasste 3-Gänge-Menü.

Für alle Musikliebhaber geht es dann gleich zu drei verschiedenen Orten. Im Burgwaldhof (25. September), im Verstärkeramt (27. September) und in Sandizell (29. September), tritt Pianist Antonio Acunto auf. Antonio Acunto ist der Lieblingspianist der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und spielt immer noch für sie. Sein Repertoire umfasst unter anderem Schubert, Schumann oder Chopin. Beginn im Burgwaldhof ist um 20 Uhr.

Neue Veranstaltungsreihe in Neuburg verspricht Musik, Magie und Kulinarik

Und dann ist da noch eine Veranstaltung, auf die sich Meerkamp van Embden besonders freut. Magier Manuel von Beissel kommt am 25. Oktober ins Neuburger Stadttheater. Seine Show steht unter dem Motto „Modern Miracles“. Der Auftritt in Neuburg markiert den Auftakt zu seiner neuen Tour. Beginn ist um 20 Uhr.

Info: Karten für die Veranstaltungen im Kirchbaurhof können über Theos Tickets gekauft werden. Dort finden Interessierte auch weitere Informationen zu den Veranstaltungen. Karten für Manuel von Beissel (ab 35 Euro) gibt es auf der Homepage des Künstlers. Die Tickets für Antonio Acunto (38 Euro) können telefonisch unter 0151 2450 5917 oder per Mail an kontakt@burgwaldhof.info erworben werden.