Vielfältige Kunstwerke und emotionale Eindrücke beim Abschluss der Neuburger Sommerakademie begeistern Besucher

Neuburg

Abschluss der Neuburger Sommerakademie begeistert mit Vielfalt und Emotionen

Die Neuburger Sommerakademie präsentierte bei ihrer Abschlussveranstaltung zahlreiche kreativen Arbeiten. Kunstwerke und Installationen zeugen vom intensiven Austausch.
Von Andrea Hammerl
    Die „Lava-Lamas“ haben unter dem Motto „Was ist darunter“ gemalt, geklebt, gebastelt und ein buntes Potpurri an Werken geschaffen, die am Samstag gemeinsam mit den Eltern aus der Kinderakademie abgeholt wurden.
    Die „Lava-Lamas“ haben unter dem Motto „Was ist darunter“ gemalt, geklebt, gebastelt und ein buntes Potpurri an Werken geschaffen, die am Samstag gemeinsam mit den Eltern aus der Kinderakademie abgeholt wurden. Foto: Andrea Hammerl

    Ganz eintauchen in die eigene Kreativität, ihr – bei versierter fachlicher Begleitung - freien Lauf lassen, sich mit anderen austauschen und am Ende nicht nur eine Fülle neuer Eindrücke und Erfahrungen mit nach Hause nehmen, sondern auch das ein oder andere Kunstwerk. Dafür schätzen die Teilnehmer die Neuburger Sommerakademie. Was in den Kursen während der vergangenen zwei Wochen entstanden ist, war am Samstag bei der Abschlussveranstaltung in mehreren Ausstellungen zu sehen.

