Abschluss der Neuburger Sommerakademie begeistert mit Vielfalt und Emotionen

Ganz eintauchen in die eigene Kreativität, ihr – bei versierter fachlicher Begleitung - freien Lauf lassen, sich mit anderen austauschen und am Ende nicht nur eine Fülle neuer Eindrücke und Erfahrungen mit nach Hause nehmen, sondern auch das ein oder andere Kunstwerk. Dafür schätzen die Teilnehmer die Neuburger Sommerakademie. Was in den Kursen während der vergangenen zwei Wochen entstanden ist, war am Samstag bei der Abschlussveranstaltung in mehreren Ausstellungen zu sehen.

