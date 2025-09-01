Das Warten hat ein Ende: Diese Stücke zeigt das Altstadttheater

Das Altstadttheater Ingolstadt startet im September mit einem abwechslungsreichen und spannenden Programm in die neue Spielzeit. Den Auftakt macht am Freitag, 19. September, die Premiere von „Aller guten Dinge sind vorbei“, dem neuen Stück der Autorin Leni Brem-Keil. Nur eine Woche später, am 26. September, folgt bereits die nächste Premiere: Antoine de Saint-Exupérys bewegender Text „Flug nach Arras“ wird erstmals im Altstadttheater auf die Bühne gebracht.

Im Oktober setzt das Haus auf eine bunte Mischung aus Literatur, Schauspiel, Musik und Unterhaltung. So stehen unter anderem Karsten Dusses schwarzhumorige Bestseller-Adaption „Achtsam morden“ sowie Marieluise Fleißers „Der Tiefseefisch“ auf dem Spielplan. Für junge Zuschauer gibt es mehrfach die Möglichkeit, Marc-Uwe Klings und Astrid Henns Erfolgsstück „Das Neinhorn“ zu erleben. Mit Christina Ketterings „Schwarze Schwäne“ kommt ein intensives Gegenwartsstück auf die Bühne, während „Tante Friedl“ das Publikum mit Folk- und Roots-Musik begeistert. Auch das beliebte Format „Brot & Spiele – Die Quizshow im Altstadttheater“ ist wieder mit dabei. Ein besonderes Highlight ist die Aufführung von „Klingsors letzte Stunde – Ein Hermann Hesse-Singspiel“. Außerdem dürfen sich Besucher auf einen „Italienischen Abend mit Masha Dimitrieva und Giulio Caselli“ sowie auf Felicia Zellers Stück „Bier für Frauen“ freuen.

Vielfältiges Programm im Altstadttheater Ingolstadt mischt Schauspiel und Musik

Im November wird Elke Heidenreichs berührender Roman „Alte Liebe“ in einer eigenen Bühnenfassung gezeigt, gefolgt von der „Großen Kevin-Reichelt-Show“, die für Unterhaltung und Überraschungen sorgt. Falco Blomes Stück „Hinterkaifeck“ widmet sich einem der bekanntesten Kriminalfälle Bayerns. Außerdem stehen ein „Acoustic-80ies-Special mit Manuel Richter“ sowie Anna Funks „3SIS!“ auf dem Plan.

Mit diesem vielfältigen Spielplan von September bis November präsentiert das Altstadttheater Ingolstadt erneut eine gelungene Mischung aus zeitgenössischen Stoffen, Klassikern, musikalischen Abenden und besonderen Formaten. Das Haus bestätigt damit seinen Ruf als lebendige Bühne, die nicht nur für Theaterliebhaber, sondern auch für Familien, Musikfreunde und neugierige Kulturentdecker ein spannendes Programm bereithält.

Stück von Antoine de Saint-Exupéry kommt auf Ingolstädter Bühne

Übrigens hat das Altstadttheater einen neuen Vorverkaufs-Service: Karten sind ab sofort erhältlich unter www.okticket.de und an jeder okticket-VVK-Stelle. Alternativ gibt es auch weiterhin Tickets unter karten@altstadttheater.de oder auch telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 10 Uhr unter 0174-5426698.

Weitere Informationen gibt es unter www.altstadttheater.de oder auf www.facebook.com/altstadttheater sowie unter www.instagram.com/altstadttheater auf den Social Media Kanälen des Altstadttheaters. (AZ)