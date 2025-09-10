Bunter Mix für jeden Geschmack: Kulturherbst 2025 verspricht vielfältiges Programm

Der vierte Schrobenhausener Kulturherbst steht in den Startlöchern. Die Veranstaltungsreihe hat sich zu einer festen Institution für alle Kulturbegeisterten entwickelt, die auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Auch in diesem Jahr verspricht der Kulturherbst wieder ein vielfältiges Programm.

Sämtliche Anmeldungen zu allen Veranstaltungen erfolgen über die Vhs Schrobenhausen, entweder online über die Homepage oder persönlich zu den Geschäftszeiten der Vhs. Bei allen Veranstaltungen sind, soweit noch Plätze vorhanden sind, Kurzentschlossene gern gesehen.

Eröffnet wird der Kulturherbst am Sonntag, 28. September, im malerischen Schloss Sandizell mit der literarisch-musikalischen Märchenschlosslesung „Tausendundeine Nacht“. Die renommierte Orientalistin Claudia Ott und das Ensemble Palestra entführen das Publikum in die geheimnisvolle Welt orientalischer Liebesgeschichten.

Kulturherbst Schrobenhausen: Zahlreiche Künstler begeistern mit vielfältigem Programm

„This time next year“ – Ein Kurt Weill-Abend. Am Freitag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Vhs-Haus, Blauer Saal widmen sich Julia Boegershausen (Gesang) und Andreas Rüdiger (Piano, Regie) dem Leben und Werk Kurt Weills. Zwischen Chanson, Theater und Weltmusik.

Das Duo Die Strottern bringt am Sonntag, 19. Oktober, um 17 Uhr im Herzog-Filmtheater Schrobenhausen das traditionelle Wienerlied zum Funkeln. Mit Violine, Gitarre, Witz und Tiefgang verbinden sie Humor, Herz und musikalische Virtuosität.

„Von Toledo bis Jerusalem“ – Eine musikalische Reise durch das Judentum. Am Sonntag, 2. November, um 19 Uhr im Vhs-Haus, Blauer Saal nimmt Esther Lorenz das Publikum mit auf eine bewegende Reise durch die jüdische Musikgeschichte. Begleitet von Peter Kuhz an der Gitarre erklingen sephardische und aschkenasische Klänge, Chansons und Psalmen.

Am Freitag, 14. November 2025, um 19 Uhr verwandelt RiA REiSER das JuZe, Greenhouse in eine Rap-Bühne. Mit bayerischem Dialekt, Humor und Power hat sich die Künstlerin als „First Lady des Bavarian Rap“ einen Namen gemacht.

In Schrobenhausen trifft beim Kulturherbst Rap auf Humor und Klassik

Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater. Am Dienstag, 18. November, um 19 Uhr im Pfarrsaal Schrobenhausen erleben Erwachsene das Stück „Erlösung ist kein Trallala oder Das Packerl der Pandora“. Am Mittwoch, 19. November, um 10 Uhr folgt für Kinder „Kasperl und das Gschpenscht oder Der verschossene Ball“.

„Komm, du schöne Freudenkrone“. Einführung in Bachs Kantaten. Am Montag, 17. November, um 19 Uhr im Musiksaal des Gymnasiums Schrobenhausen geben Markus Bartholomé und Rita Brunner spannende Einblicke in die Welt von Johann Sebastian Bachs Kantaten. Neben historischen Hintergründen werden Werke wie „Nun komm, der Heiden Heiland“ und „Wachet! Betet! Betet! Wachet!“ vorgestellt.

Das Bach-Konzert findet zum feierlichen Abschluss des Kulturherbstes am Sonntag, 23. November, um 19 Uhr in der Heilig Geist Kirche Mühlried statt. Gespielt werden ebenjene zwei Adventskantaten von Bach: „Nun komm, der Heiden Heiland“ (BWV 61) und „Wachet! Betet! Betet! Wachet!“ (BWV 70). Der Lenbach-Chor und das Lenbach-Orchester unter Leitung von Markus Bartholomé gestalten das Konzert. (AZ)