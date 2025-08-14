Neuburger Nachwuchsläufer Vinzenz Fortner: So kombiniert er Sport und Leben

Vinzenz Fortner hat ein nahes und ein fernes Ziel. Beides hat mit seinem Sport zu tun. Das eine ist, die 800 Meter unter 1:53 Minuten zu laufen. Das andere, ein Leichtathletik-Stipendium in den USA zu ergattern und sein sportliches Talent in eine echte Karriere als Leistungssportler in der Leichtathletik zu verwandeln. Und dass er das Talent hat, das ist unbestritten.

Der 16-Jährige aus Neuburg ist in seiner Altersklasse Bayerischer Meister auf der Distanz von 800 Metern. In seinem Jahrgang 2009 belegt er aktuell Platz drei der Jahresbestenliste des Deutschen Leichtathletikverbandes. Die Mittelstrecke ist seine Stärke und die will er maximal ausbauen. Da ist Vinzenz Fornter ganz fokussiert.

Mit sieben Jahren fand Vinzenz Fortner beim TSV Neuburg zum Laufsport: Der Beginn einer Karriere?

Dabei kam er vor neun Jahren eher durch Zufall zum Laufsport. Wie viele Kinder in Neuburg turnte er beim Kindertraining des TSV Neuburg durch die Halle. Das hat ihm Spaß gemacht, er blieb motiviert und wurde von seinen Eltern gefördert. Fortner landete beim Leichtathletiktraining des Vereins. Dort entdeckte ihn Trainer Michael Tragl. Der 82-Jährige ist bis heute sein Coach.

Warum gerade der Laufsport? „Ich mag es, dass man dafür wenig Ausrüstung braucht, spontan und alleine trainieren kann“, sagt Fortner im NR-Gespräch. Schnell wurde es für ihn mehr als nur ein Hobby. „Laufen ist für mich fester Bestandteil meines Alltags geworden.“

Ich zocke schon auch.“ Vinzenz Fortner , Lauftalent beim TSV Neuburg

Der 16-Jährige richtet seinen Lebensstil nach seinem Sport aus. „Ich ernähre mich gesund und proteinreich“, erzählt er. Natürlich gehe für Lauftraining, Wettkämpfe und Trainingslager viel Zeit drauf. Ohne die Unterstützung und Fahrdienste der Eltern würde es nicht gehen. Doch der Teenager verzichtet auch auf so manche Sause. Lange Partys am Abend, Rauchen oder Alkohol reizen ihn nicht. Die Selbstdisziplin und den Willen zum Erfolg hat er. In Phasen ohne enges Training wie aktuell treibt er regelmäßig Sport, hält sich fit. „Ich gehe im Englischen Garten laufen, fahre Mountainbike und halte mich mit Krafttraining auf Stand“, sagt Fortner.

Also gar keine Zeit für das klassische Leben eines Teenagers, der doch eigentlich immer am Smartphone hängt, Computerspiele zockt, mit seinen Freunden bis spät Nacht herumhängt oder vielleicht schon die erste Liebe erlebt? „Ich zocke schon auch“, verrät Vinznez Fornter und lacht: „Vielleicht nicht so viel wie andere.“ Liiert ist er ebenfalls. Seine Freundin ist mit ihm im bayerischen Leichtathletik-Kader. Sie stammt aus Regensburg, doch sie sehen sich regelmäßig.

Ausbildung, Freundin, Freizeit: Wie vereinbart Vinzenz Fortner Leistungssport mit seinem Teenagerleben

Auch in der Schule hat Fortner seine Disziplin bewiesen. Mit einem Notendurchschnitt von 1,4 hat er dieses Jahr die Staatliche Realschule Neuburg abgeschlossen. Am 1. September beginnt er seine Lehre als Elektroniker bei einem Fachbetrieb in Neuburg. Natürlich hat er mit seinem neuen Arbeitgeber schon geklärt, dass er ab Herbst wieder ins Training gehen wird. „Immer dienstags und donnertags bin ich ab 16 Uhr am Sportplatz.“

Solange sein Trainer Michael Tragl ihn begleitet, steht es für Fortner nicht zur Debatte, den Verein zu wechseln. Außerdem ist es so für ihn alltagstauglicher. Er ist schnell beim Training, kann alles mit dem Rad erledigen. Für Lehrgänge geht es dann nach Oberhaching oder auch mal an den Gardasee.

Sein sportliches Ziel: Die Mitteldistanz von 800 Meter in einer Zeit von 1:53 Minuten laufen

Seine sportlichen Ziele hat er für sich klar definiert. Seine aktuelle Bestzeit von 1,56 Minuten auf 800 Meter will er unter die Zeitmarke von 1:53 Minuten drücken. Bei den Bayerischen Meisterschaften im unterfränkischen Markt Hösbach im Landkreis Aschaffenburg gewann er den Titel übrigens mit 1:59 Minuten, weil „es Gerangel gab und ich wurde ein bisschen geschubst“, erzählt der Neuburger. Außerdem will er in den Deutschlandkader und an weiteren, großen Wettkämpfen teilnehmen. „Ich bin derzeit noch im Wachstum und muss aufpassen, dass ich nicht zu viel mache“, ist er sich seinen körperlichen Voraussetzungen sehr bewusst. Sein großer Traum wäre irgendwann mit einem Stipendium in die USA zu gehen und von seinem Sport zu leben.

Ein Rennen wird nicht nur durch körperliche Fitness und Technik gewonnen, ist sich der junge Läufer sicher. „Wenn man denkt: ‚Ich kann nicht mehr‘, dann kann man nicht mehr gewinnen“, erklärt er die Bedeutung der mentalen Stärke. Fortner geht auch sonst seine Wettkämpfe eher rational: keine Musik, kein Glücksbringer, keine besonderen Schnürsenkel oder Rituale. „Ich schaue mir vor dem Rennen die Bahn an, mache mich ordentlich warm. Und dann laufe ich eben.“