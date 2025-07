Konzert im Baringer Münster: Ein virtuoses Zusammenspiel von Orgel, Trompete und Sopran

Das musizierende Trio im Baringer Münster setzte sich zusammen aus dem talentierten Johannes Berger an der Orgel, dem hervorragenden Johannes Moritz mit der Trompete und der für die erkrankte Sopranistin spontan eingesprungene Marcia Elisabeth Sacha. In verschiedenen Zusammensetzungen wurden sie dem Thema des Konzertes überaus gerecht.

Das Orgelsolo, Mendelsohns „Andante tranquillo“ gestaltete Berger sanft, meditativ, zu Herzen gehend. Zusammen mit der Trompete bewiesen beide Musiker perfektes Zusammenspiel mit imposanten Läufen, dynamisch ausgefeilt, wenn nötig schmelzend oder fröhlich-perlend beim „Konzert D-Dur nach A. Vivaldi“ von Bach. Eigenwillige Trompetenkantilenen fesselten bei Tartinis „Trompetenkonzert D-Dur“, anrührend-verspielte, fast tänzerische Momente wechselten mit drängenden Phasen, Organist und Trompeter demonstrierten überzeugende Virtuosität.

Musikgenuss im Baringer Münster: Berger, Moritz und Sacha intonieren „Laudate Dominum“

Beide Instrumente umspielten sich bei den ins Ohr gehenden Melodienfolgen von Pasinis „Cantabile“ und beschwingt-fröhlich klang Händels „Ankunft der Königin von Saba“ von der Empore herunter. Die Sopranistin erfreute mit bekannten Werken, Bachs „Jesus bleibet meine Freude“ gestaltete sie zart und verhalten. Mozarts „Laudate Dominum“ prägte sie inbrünstig und emotional, getragen von einer gut auf sie eingehenden Orgelbegleitung, wobei ihr in den Tiefen warmer, in den Höhen strahlender Sopran zur Geltung kam. Ihre jubilierenden Koloraturen von Mozarts „Halleluja – aus Exultate, jubilate“ perlten durch das Kirchenschiff.

Am bemerkenswertesten waren die Musikstücke, die allen drei Musikern Raum zur Entfaltung gaben. Gespickt mit Läufen und Trillern Bachs „Jauchzet Gott in Allen Landen“: ein brillierendes Orgelspiel, herausragend die Trompetenparts und mit begeisternder Kantabilität die Sopranstimme. Händels „Eternal Source of Light Divine“, eine Huldigung, welche die Musiker perfekt auszudrücken wussten: mit Hingabe Basis an der Orgel gebend, Trompete und Gesang in harmonischem Miteinander jauchzend. Nicht zu vergessen das begeisterte Publikum, das das leidenschaftliche „Gotteslob“ und die überzeugende Leistung der Musizierenden wohl zu schätzen wusste und kräftig stehend applaudierte.