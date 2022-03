Vohburg/Lenting

19:30 Uhr

Kraftwerk, Tanklager, Raffinerien - Wie sie der Krieg in der Ukraine trifft

In Lenting endet die Transalpine Pipeline (TAL), die Erdöl aus dem Hafen von Triest bis in die Region transportiert. Von den dortigen Lagern wird das Öl weiter in Raffinerien transportiert.

Plus Die Region Ingolstadt ist nicht nur vom Automobil, sondern auch von der Energiewirtschaft geprägt. Wie sich der Ukraine-Krieg bereits bemerkbar macht.

Von Luzia Grasser

Eines der weltmodernsten Gaskraftwerke, zwei Raffinerien und ein wichtiges Erdöl-Tanklager – die Region Ingolstadt ist ein Zentrum für die Versorgung mit Energie. Doch in diesen Zeiten ist dieses Geschäft auch ein äußerst unsicheres Geschäft. Die USA haben schon angekündigt, die Erdöl-Lieferungen aus Russland zu stoppen. In Deutschland ist es noch nicht so weit. Und dennoch: Alle, die aktuell in der Gas- und Ölbranche arbeiten, schauen mit bangem Blick nach Russland.

