Polizeihunde im Einsatz: Erfolglose Suche an der Donau

Vor zwei Wochen ist ein kleiner Junge tot in der Donau gefunden worden. Noch immer weiß die Polizei nicht, wer das kleine Kind ist. Jetzt gab es eine neue Suche nach Hinweisen.

Boss, so heißt der Hund, wühlt sich durch den ganzen Dreck. Dreck, der in den vergangenen Wochen im Rechen an der Staustufe Vohburg hängen geblieben ist. Pflanzen, Müll, Äste, jede Menge Fische. Immer lässt der Greifer neuen Unrat in einen der Container. Doch die Hoffnung, die die Polizei in Boss und die drei anderen Spürhunde gesetzt hat, sollte sich am Donnerstagvormittag nicht erfüllen.

Ein Boot des THW suchte vor der Kulisse des Gaskraftwerks Irsching die Donau nach Spuren ab. Foto: Luzia Grasser

Die Hunde schlagen nicht an, sie erschnüffeln nichts, womit sie die Ermittler einen entscheidenden Schritt weiter bringen könnten bei der Frage, die die Polizei seit zwei Wochen umtreibt: Wer ist das tote Kind aus der Donau? Bei Großmehring hatte ein Paddler damals etwas Verdächtiges auf dem Fluss treiben sehen. Er rief die Polizei, doch erst bei der Obduktion in München stellte sich heraus, welch grausigen Fund der Mann tatsächlich gemacht hatte. Denn in der Verpackung, die wohl schon mehrere Wochen oder Monate auf der der Donau getrieben war, befand sich ein totes Kind im Vorschulalter. Das Mysteriöse bei dem Fall: Niemand vermisst offenbar ein Kind, auf das die Beschreibung passen würde.

Leichenspürhund Boss schnüffelt im Treibgut, das im Rechen an der Staustufe Vohburg hängen geblieben ist. Foto: Luzia Grasser

Die Polizei Ingolstadt weiß noch immer nicht, wer das tote Kind aus der Donau ist

Und so stellen sich den Ermittlerinnen und Ermittlern noch immer viele Fragen: Wer ist der kleine Junge? Wie kam er ums Leben? Wann und wie gelangte er in die Donau? Auch die Gerichtsmedizin konnte bislang darauf noch keine Antwort geben. Wegen des Zustands der Leiche gestaltet es sich auch für die Fachleute zum aktuellen Zeitpunkt ziemlich schwierig, Rückschlüsse auf die Todesursache zu stellen.

Mit einem Greifer wurde das Treibgut aus der Donau in einen Container geladen. Foto: Luzia Grasser

Allerdings können detaillierte Untersuchungen und Rekonstruktionen möglicherweise weiterhelfen. Doch bis deren Ergebnisse vorliegen, kann noch einige Zeit vergehen.

Die Suchaktion fand an der Staustufe Vohburg statt

Die Polizei versucht deshalb, bei Suchaktionen zwischen den Staustufen Ingolstadt und Vohburg (Kreis Pfaffenhofen) neue Spuren und Hinweise zu finden. Denn vieles deutet darauf hin, dass das Kind in diesem Bereich ins Wasser gekommen ist. Bislang allerdings waren alle Suchaktionen vergeblich. Während die Spürhunde am Donnerstag das Treibgut durchwühlten, war auf der Donau gleichzeitig ein Boot des THW unterwegs. Ausgestattet mit einem Sonargerät, das größere Unebenheiten auf dem Boden erkennen kann, und einer Unterwasserdrohne, die Aufnahmen unter der Donau macht, sollten mögliche Spuren unter Wasser aufgespürt werden.

Wolfgang Zöpfl vom THW Ingolstadt zeigt eine Unterwasserdrohne, mit der die Donau abgesucht wurde.. Foto: Luzia Grasser

In der vergangenen Woche musste die Suche wegen des schlechten Wetters abgebrochen werden, doch am Donnerstag herrschte in der Donau hervorragende Sicht, wie Wolfgang Zöpfl vom THW berichtete. Die Suche am Donnerstag wird zunächst die letzte intensive Absuche rund um die Donau gewesen sein. Die Ermittlungen gehen dennoch weiter. Bei der Polizei kümmert sich die Ermittlungsgruppe Fluvius um den Fall des toten Jungen.