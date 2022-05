Totes Kind in der Donau: Die Polizei sucht weiter

Vergangene Woche wurde ein totes Kind, das niemand vermisst, aus der Donau geborgen. Nächste Woche geht die Suche rund um den Fundort weiter. Noch fehlt eine heiße Spur.

Vor einer Woche hat ein Paddler auf der Donau bei Vohburg einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Zwei Tage später stellte sich heraus: Bei dem Fund handelt es sich um eine Kinderleiche, die verpackt in der Donau trieb. Doch ein Bub im Kindergartenalter, auf den die Beschreibung passen würde, wird weder in Deutschland noch im angrenzenden Ausland vermisst.

Die Polizei sucht in der Nähe der Staustufe Vohburg

Bereits nach dem Fund des Leichnams hat die Polizei Ingolstadt mit weiteren Rettungskräften und Tauchern die Donau und den angrenzenden Uferbereich zwischen der Staustufe Ingolstadt und der Staustufe Vohburg abgesucht. Immer in der Hoffnung, entscheidende Hinweise darauf zu finden, um wen es sich bei dem Jungen handelt und wie er in die Donau gekommen ist. Auch am Dienstag wurde der Bereich nochmals abgesucht. Ab 8.15 Uhr morgens war die Kripo Ingolstadt zusammen mit dem THW entlang des Uferbereichs zwischen der Auffindestelle und der Staustufe Vohburg unterwegs.

Bei der Suche der Polizei wurde auch ein Sonargerät eingesetzt

Bei der Suche wurden zwei Boote und unter anderem auch ein Sonargerät eingesetzt. Wegen des einsetzenden Regens mussten die Suchmaßnahmen allerdings nach gut zwei Stunden vorzeitig abgebrochen werden. Schwebteilcheneintrag und Unterwasserverwirbelungen seien so stark geworden, dass die Technik keine klaren Signale mehr liefern konnte, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Das Sonar ist so ausgerüstet, dass mittels ausgesandter Schallimpulse Gegenstände unter Wasser geortet und skizziert werden können. Die Ermittlungsgruppe Fluvius führt Anfang nächster Woche die Suche an gleicher Stelle weiter. So erhofft man sich, einen großflächigeren Bereich am Grund der Donau für mögliche weitere manuelle Suchmaßnahmen, beispielsweise durch Taucher, eingrenzen zu können.

Bislang allerdings haben die Suchmaßnahmen die Polizei noch nicht den entscheidenden Schritt weiter gebracht. Auch unter den verschiedenen Zeugenhinweisen befand sich keine heiße Spur. Jetzt warten die Ermittler und Ermittlerinnen auf Ergebnisse aus der Rechtsmedizin. Dort sind weitere Untersuchungen durchgeführt worden, die möglicherweise neue Erkenntnisse zur Todesursache liefern können.

