Volksfest Karlshuld 2023: Öffnungszeiten, Programm, Bands und der Preis für die Maß

Die "Karlshulder Wiesn" findet auch 2023 wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um die auftretenden Bands und und die Antwort auf die Frage "Was kostet die Maß?"

Besonders bei jungen Leuten ist das Volksfest in Karlshuld jedes Jahr eine beliebte Attraktion. Das Fest wird auch die "Karlshulder Wiesn" oder "Donaumoosvolksfest" 2023 genannt und genau wie bei der berühmten Wiesn in München zieht auch das Fest in Karlshuld zahlreiche Besucher an, die teilweise weite Strecken auf sich nehmen. Alle Infos zum Volksfest in Karlshuld 2023 rund um Öffnungszeiten, Programm und Bands haben wir hier für Sie.

Volksfest in Karlshuld 2023: Das sind die Öffnungszeiten

Das Volksfest in Karlshuld findet stolze fünf Tage lang statt. Los ging's am Mittwoch, dem 26. April. Bis einschließlich Sonntag, 30. April 2023, wird jeden Tag im Festzelt gefeiert. Doch das Feiern muss zwischenzeitlich auch mal eine kleine Pause einlegen. Von 2.00 bis 6.00 Uhr herrscht Sperrstunde in der Stadt.

Das Programm beim Donaumoosvolksfest in Karlshuld 2023

Das Volksfest wird traditionsgemäß von einer Blaskapelle und dem Bieranstich durch den Bürgermeister eröffnet. Danach tritt jeden Tag eine Band im Festzelt auf und sorgt für die richtige Stimmung. Zusätzlich werden auch noch andere Programmpunkte wie ein Festgottesdienst oder ein Familiennachmittag angeboten. Das gesamte Programm haben wir hier für Sie:

Tag Uhrzeit Programmpunkt Mittwoch, 26. April 18.00 Uhr Auftritt der Blaskapelle Karlshuld Bieranstich und Eröffnung durch den Bürgermeister Donnerstag, 27. April 19.00 Uhr Auftritt der Band "Klostergold" Freitag, 28. April 19.00 Uhr Auftritt der Band "Ois Easy" Samstag, 29. April 14.00 bis 18.00 Uhr Familiennachmittag (mit ermäßigten Preisen) 19.00 Uhr Auftritt der Band "Rotzlöffel" Sonntag, 30. April 10.15 Uhr Festgottesdienst im Festzelt 11.00 Uhr Seniorenbetreuung Frühschoppenkonzert der Blaskapelle Karlshuld 19.00 Uhr Auftritt der Band "Frontal Party Pur"

Das sind die Bands auf der "Karlshulder Wiesn" 2023

Die auf der "Karlshulder Wiesn" auftretenden Bands sind eine bunter Mischung aus alten und jungen Gruppen, die für die nötige Stimmung im Festzelt sorgen. Hier stellen wir Ihnen die Bands kurz vor:

"Klostergold": Die Band besteht aus sehr jungen Mitgliedern, zu denen auch eine Schülerin am Gymnasium in Schrobenhausen gehört. Die Gruppe spielt eine Mischung aus volkstümlicher Musik, Schlager, Pop und Rock.

Die Band besteht aus sehr jungen Mitgliedern, zu denen auch eine Schülerin am Gymnasium in gehört. Die Gruppe spielt eine Mischung aus volkstümlicher Musik, Schlager, Pop und Rock. "Ois Easy": Die Band ist schon lange mit dabei und hat es als Original-Wiesn-Band vom Münchner Oktoberfest auch schon zu einiger Bekanntheit gebracht.

Die Band ist schon lange mit dabei und hat es als Original-Wiesn-Band vom Münchner auch schon zu einiger Bekanntheit gebracht. "Rotzlöffel": Gute alte bayerische Rockmusik. Die Band ist allerdings schon bis weit über die Grenzen des Freistaats hinaus aufgetreten, unter anderem bei einem der größten Oktoberfeste der Welt in Brasilien .

Gute alte bayerische Rockmusik. Die Band ist allerdings schon bis weit über die Grenzen des Freistaats hinaus aufgetreten, unter anderem bei einem der größten Oktoberfeste der Welt in . "Frontal Party Pur": Bei der Band ist der Name Programm. Die aus sieben Künstlern aus vier verschiedenen Nationen bestehende Gruppe wurde bereits mehrfach als beste Partyband ausgezeichnet.

Volksfest in Karlshuld 2023: Was kostet die Maß?

Die Bierpreise steigen, auch beim Volksfest in Karlshuld. Doch um bereits vorab Klarheit zu schaffen, einigte man sich bei der Gemeinde früh darauf, sich bei den Preisen vom letztjährigen Barthelmarkt zu orientieren. Das bedeutet, dass die Maß heuer 11,20 Euro kosten wird. Die ausgeschenkten Biere sind wieder von der Brauerei Herrnbräu aus Ingolstadt. Außerdem gibt es Im Freigelände auch einen Weizenbierausschank.

Der Alkoholkonsum sollte sich jedoch auf das Festgelände beschränken. Im Bereich hinter dem Festzelt, in der Kindergarten- und Schulstraße, wurde ein Alkoholverbot erlassen. Wer sich über diese Anordnung hinwegsetzt, muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Dank dem umfangreichen Programm im Festzelt sollte es aber auch gar keinen Grund geben, die "Karlshulder Wiesn" zu verlassen.