Volksmusikstars in Ingolstadt: Ein Abend mit den Kastelruther Spatzen

Die Volksmusiklegenden bringen ihre unvergesslichen Hits aus vier Jahrzehnten am 17. Mai auf die Bühne des Stadttheaters. Wo es Tickets gibt.

Sie sind die erfolgreichste Gruppe der Volksmusikszene aller Zeiten. Jetzt feiern die Stars der volkstümlichen Musik ihr 40. Bühnenjubiläum und kommen für ein Konzert auch nach Ingolstadt.

Sie haben alles gewonnen, was es in ihrem Metier zu gewinnen gibt. So haben sie fünfmal die Goldene Stimmgabel sowie mehrere Kronen der Volksmusik erhalten und wurden zudem mit dem Grand Prix der Volksmusik ausgezeichnet. Dazu kommen mittlerweile 13 Echos. Unverkennbar in Stil und Auftreten begeistern sie Millionen von Fans mit Hits wie „Eine Weiße Rose“, „Herzschlag für Herzschlag“, „Ich schwör“ und „Ciao Amore“.

Hier gibt es Tickets für das Konzert der Kastelruther Spatzen in Ingolstadt

Mit einer großen Jubiläumstournee unter dem Titel „Wiedersehen“ bedanken sich die Kastelruther Spatzen nun bei ihren unzähligen Fans für ihre Treue und Freundschaft. Im Stadttheater Ingolstadt treten die sieben Musiker am Freitag, 17. Mai, um 19.30 Uhr auf. Tickets gibt es ab sofort bei der Tourist-Info am Rathausplatz in Ingolstadt, im Westpark, unter www.go-konzerte.de, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von www.eventim.de und unter der Eventim-Tickethotline 01806/570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen). (AZ)