Ein jahrhundertealtes Spektakel: Das ist der wahre Ursprung des Barthelmarkts

Vier Tage lang herrscht alljährlich Ende August Ausnahmezustand in Oberstimm. Kaum ein Volksfest in der Region ist so angesagt bei jungen Leuten, dass sie scharenweise am Montagmorgen früh aufstehen, um ab 6 Uhr vier Festzelte zu füllen. Beim Barthelmarkt hat das seit vielen Jahren Tradition - und noch viele weitere Jahre muss man in der Historie zurückgehen, um zu dessen Ursprung zu gelangen.

