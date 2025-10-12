Ein besonderer Neuburger Ortsteil: Wie lebt es sich auf Gut Rohrenfeld?

Dieser Garten dürfte den meisten beim Vorbeifahren schon mal aufgefallen sein. Die gehisste Bayernflagge sticht ins Auge, dazu kommt die Größe und Lage des Grundstücks – es ist das erste, das man von Maxweiler kommend hinter dem Ortsschild von Rohrenfeld passiert. Der Bewohner, der diesen Garten hegt und pflegt, heißt Karl Wasem. Er ist einer von aktuell nur 35 Menschen, die in Rohrenfeld wohnen, und kann berichten vom Leben in einem sehr besonderen Neuburger Ortsteil.

Das ist die Geschichte von Gut Rohrenfeld

Das Gut Rohrenfeld blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Bereits 1487 erwarb Herzog Georg von Bayern den Hof, um damit die Schlösser Neuburg, Grünau und Ingolstadt zu versorgen. Später fungierte Rohrenfeld als bayerisches Hofgestüt. Heute ist Gut Rohrenfeld ein landwirtschaftlicher Betrieb im Vollerwerb. Auf insgesamt 275 Hektar wird Ackerbau und Rinderzucht betrieben, eine Fasanenzucht ist verpachtet. Getreide und Hackfrüchte werden bodenschonend angebaut, eine Rinderzucht trägt zum Erhalt ökologisch wertvoller Wiesenflächen bei, teilt der Eigentümer, der Wittelsbacher Ausgleichsfonds, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die historischen Gebäude sollen erhalten und zu Wohnzwecken umgenutzt werden. Die elf Wohnungen, die früher für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gutes zur Verfügung standen, werden heute, nach teils aufwendiger Sanierung, regulär über den freien Wohnungsmarkt vermietet, heißt es.

Einer der wenigen Bewohner ist Karl Wasem. „Ich fühle mich total wohl hier“, sagt der 74-jährige Rentner und deutet auf die Umgebung. Die kleine Siedlung ist umgeben von viel Natur, von Feldern und Wald. Hier könne er die Ruhe genießen, schön wandern, wilde Tiere beobachten und fotografieren, zusammen mit seinem Hund Rocky. Mit dem Fahrrad unternimmt er Touren durch den Wald, etwa bis nach Ingolstadt. „Man entdeckt immer etwas Neues“, schwärmt Wasem, der sich selbst als „Naturliebhaber“ bezeichnet und deshalb in Rohrenfeld glücklich geworden ist.

Bewohner in Rohrenfeld genießen die Ruhe

Dass er dort den Zuschlag für eine der Wohnungen erhalten hat, war dem Zufall geschuldet. Wasem ist gebürtiger Maxweiler, ist also in direkter Nachbarschaft aufgewachsen. Für seine Fallschirmjäger-Karriere bei der Bundeswehr verschlug es ihn in andere Teile Deutschlands, unter anderem das Saarland. Als Automobilmechaniker bei Audi kam der zweifache Vater zurück in die alte Heimat, wohnte jedoch erst in Ingolstadt. 2011 ging er in Ruhestand, wünschte sich aber eine Beschäftigung und trat eine Hausmeisterstelle beim Wittelsbacher Ausgleichsfonds an. Als Wasem 2018 eine neue Wohnung suchte, vermittelte sein Arbeitgeber die hauseigene, etwa 80 Quadratmeter große Unterkunft in Rohrenfeld – für Wasem ein Volltreffer. Nicht nur, dass er in Ruhe und umgeben von viel Natur leben kann. Er freut sich auch über seinen großen Garten, wo er unter anderem Heidelbeeren, Kirschen, Weintrauben und Hopfen anbaut. Die Fahne habe er dort gehisst, weil er „ein stolzer Bayer“ sei.

Icon vergrößern Im Neuburger Ortsteil Rohrenfeld leben laut der jüngsten Statistik gerade einmal 35 Menschen. Foto: Andreas Zidar Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Neuburger Ortsteil Rohrenfeld leben laut der jüngsten Statistik gerade einmal 35 Menschen. Foto: Andreas Zidar

Die wenigen Einwohner Rohrenfelds kennen sich natürlich untereinander. Für Vereinsaktivitäten weichen sie auf Nachbarorte wie Maxweiler oder Bruck aus. Auch wenn Rohrenfeld erstaunlicherweise einen eigenen Bahnhalt vorweisen kann, brauche es als Bewohner ein Auto. Für Einkäufe oder Arztbesuche muss Wasem nach Neuburg oder Karlshuld fahren. Dafür sei die Miete billiger als in der Stadt – und man fühle sich frei. Man sei weit weg von jedem urbanen Stress. Dies habe er gemerkt, als er bei einer Veranstaltung im kleinen, dörflichen Ingolstädter Ortsteil Irgertsheim war. „Selbst das war schon eine andere Welt für mich“, sagt Wasem und lacht. Zuhause höre er nur ab und zu einen Bulldog. Und am Wochenende oder Feiertag sei die malerische Allee bei Rohrenfeld stark frequentiert, mit Radlern, Motorrad-, Roller-, Oldtimer- und Cabriofahrern. Auch in diesen Tagen ist durch die Jagdmesse in Grünau natürlich mehr los.

Wittelsbacher Golfclub ist überregional bekannt

Vor Ort gibt es immerhin ein kleines Einkaufsangebot. In einem Hofladen werden Wildbret, Rindfleisch, Wurstwaren, Nudeln und Honig verkauft. Außerdem können sich Kunden an Automaten rund um die Uhr mit Waren, etwa Grillgut, versorgen. Ebenfalls erwähnenswert ist die 1827 errichtete katholische Kapelle zum Heiligen Abendmahl, die im Rahmen einer Wanderung an Ostermontag für eine Messe geöffnet wird. Auch eine Kegelbahn existiert noch. Überregional bekannt ist Rohrenfeld durch den Wittelsbacher Golfclub, der zu den renommiertesten Golfanlagen Deutschlands gehört. Dem Vernehmen nach zieht es auch Adlige immer wieder nach Rohrenfeld.