59-Jährige missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Eine 59-jährige Autofahrerin aus Neuburg hat am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Matthias-Bauer-Straße und Sudetenlandstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte die 59-Jährige gegen 14.10 Uhr von der Matthias-Bauer-Straße nach links in die Sudetenlandstraße abbiegen und übersah dabei einen 56-jährigen Autofahrer aus Neuburg, der auf der Sudetenlandstraße in Richtung Heinrichsheim fuhr.

56-Jähriger wird bei dem Unfall in der Sudetenlandstraße leicht verletzt

Der 56-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht, die 59-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 7500 Euro. (AZ)