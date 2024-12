Eine Vorlesestunde für Kinder findet am Mittwoch, 4. Dezember, in der Bücherei Heilig Geist in Neuburg statt. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder zwischen fünf und acht Jahren und beginnt um 16 Uhr. Die Vorlesestunde findet an jedem ersten Mittwoch des Monats statt und dauert rund eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist laut den Veranstaltern nicht erforderlich. (AZ)