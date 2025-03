Betrug durch Quishing: Falsche Codes leiten auf Fake-Websites

Die Polizei warnt vor einem neuen Betrugsversuch in Ingolstadt. Unbekannte Täter haben am 24. März in mehrere Parkscheinautomaten im Stadtgebiet QR-Codes mit nach Mitteilung der Polizei gefälschten Codes überklebt. Die Täter lockten so die Parkenden auf eine Fake-Website, um persönliche Daten und Kreditkarteninformationen zu stehlen.

Betrugswarnung in Ingolstadt: QR-Code-Manipulation an Parkscheinautomaten entdeckt.

Die Polizei rät allen Nutzern, sich besonders aufmerksam zu zeigen, wenn sie auf QR-Codes von Parkautomaten stoßen. Diese können manipuliert sein und zu einer betrügerischen Seite führen. es wird dringend empfohlen, keine persönlichen oder sensiblen Daten auf ungesicherten Websites einzugeben. Mögliche Geschädigte oder zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 08431-9343-0 melden. (AZ)