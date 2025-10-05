Ein ikonisches Audi-Modell: Vortrag beleuchtet die Geschichte des Audi R8

Im Vortrag „Road to R8“ nimmt Frank Lamberty, Exterieur Designer bei Audi, das Publikum mit auf eine persönliche und leidenschaftliche Reise zur Entstehung eines der ikonischsten Audi-Modelle.

Designer Frank Lamberty berichtet von der Entstehungsgeschichte des Audi R8

Von den ersten Kindheitsträumen über die Studie „Audi Le Mans quattro“ und die prägenden Einflüsse des Le Mans-Rennsports bis hin zum finalen Designprozess - um all das geht es in dem Vortrag. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung des R8 und die Geschichten hinter dem Erfolg. Im Anschluss an den Vortrag steht Frank Lamberty in der Sonderausstellung für Fragen zur Verfügung.

Info Die Veranstaltung findet am 15. Oktober im Audi museum mobile in Ingolstadt statt und beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung per E-Mail an veranstaltungen.museum@audi.de oder telefonisch unter 0841/89-34433 ist erforderlich. Anmeldeschluss ist am Montag, 13. Oktober. (AZ)