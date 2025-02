Vortrag zu Unternehmensgründungen

Der Gründertreff Neuburg lädt am Dienstag, 18. Februar, und am Samstag, 8. März, zu zwei Vorträgen in „das otto“ in der Schmidstraße. Am 18. Februar spricht dort um 19 Uhr Dr. Christian Fackelmann, Notar in Neuburg, über die richtige Rechtsform bei Unternehmensgründungen. Der Vortrag ist kostenfrei. Am 8. März referiert Uwe Mock ab 10 Uhr zum Thema „Einnahmen- und Überschussrechnung mit dem JAVA EÜR Programm“, die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Für beide Veranstaltungen wird um eine Anmeldung unter kontakt@gruendertreff-neuburg.de gebeten. Weitere Informationen zu den Vorträgen finden sich unter www.gruendertreff-neuburg.de. (AZ)