Abstimmung in Neuburg: Wo gibt es den besten Döner?

Döner ist einer der beliebtesten Imbisse, auch in Neuburg. Die Neuburger Rundschau hat den besten Döner der Stadt gesucht - und gefunden.

Fleisch, Salat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Sauce, und das alles in einem knusprigen Fladenbrot - diese Mischung schmeckt in vielen Lebenslagen. Kein Wunder also, dass der Döner zu den beliebtesten Fast-Food-Gerichten in Deutschland zählt und laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov in der Gunst der Menschen mittlerweile sogar die legendäre Currywurst überholt hat.

Türkische Gastarbeiter haben das Döner-Kebap-Sandwich rund um die 1970er-Jahre nach Deutschland gebracht. Unklar ist, wo genau die Erfolgsgeschichte begann. Die baden-württembergische Stadt Reutlingen beansprucht den ersten verkauften Döner ebenso für sich wie die Hauptstadt Berlin. So oder so hat sich der Imbiss zu einer Allzweckwaffe gegen den schnellen Hunger entwickelt - egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, egal ob mit oder ohne Fleisch, Zwiebeln, Knoblauch und Schärfe.

Abstimmung/Voting: Wo gibt es den besten Döner in Neuburg?

Auch in Neuburg finden Döner-Fans an vielen Ecken ein entsprechendes Angebot. Die Redaktion der Neuburger Rundschau möchte nun wissen: Wo in der Stadt gibt es den besten Döner? Wo ist das Brot besonders knusprig, das Gemüse schön knackig und das Fleisch richtig aromatisch? Unsere Leserinnen und Leser haben für ihren Favoriten abgestimmt – und sich deutlich für den Babylon-Imbiss entschieden. Alle Ergebnisse finden Sie hier:

9 Bilder Der beste Döner Neuburgs: Hier geht es zur Abstimmung Foto: Silvio Wyszengrad

