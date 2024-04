Eure Meinung ist gefragt: Wo gibt es die beste Leberkässemmel in der Region?

Die Leberkässemmel darf bei vielen hungrigen Neuburgern in der Mittagspause nicht fehlen. Doch bei welchem Metzger gibt es die Beste? Stimmt ab!

Schon von Weitem riecht man den würzigen Duft. Ab in die Metzgerei und da liegt in der Wärmetheke schon der saftige Leberkäse. Es gibt ihn in Weiß und in Rot, meist in eine Sternsemmel gelegt, wird er zum beliebten Mittagessen. Manche essen den Snack mit süßem Senf, andere bevorzugen scharfen Senf und dann gibt es wiederum die Ketchup-Liebhaber, die den Tomatenklecks auf dem Leberkäse favorisieren.

Und natürlich hat auch fast jeder Leberkäse-Liebhaber seinen Metzger des Vertrauens, wenn es um das deftige Mittagessen geht. Gibt es dort vielleicht eine besonders knusprige Semmel? Oder kommt eine besonders saftige Scheibe Leberkäse in das Brötchen? Vielleicht hat ein Metzger auch eine besonders raffinierte Leberkässemmel im Angebot?

Abstimmung/Voting: Wo gibt es die beste Leberkässemmel in Neuburg?

Die Redaktion der Neuburger Rundschau möchte nun wissen: Wo in Neuburg und Umgebung gibt es die beste Leberkässemmel? Wir haben einige Metzger zur Auswahl herausgesucht (Keine Garantie auf Vollständigkeit), bei denen man in Neuburg und im Landkreis die herzhafte Semmel kaufen kann. Hier geht es zur Abstimmung: