Hier abstimmen: Wo gibt es auf dem Schloßfest den besten Rahmfleck?

Der Rahmfleck ist ein Klassiker auf dem Neuburger Schloßfest. Doch bei welchem Anbieter schmeckt der Fladen auf die Hand am besten? Hier geht es zur Abstimmung.

Schmand, Speck und Schnittlauch oder Lauchzwiebel auf einem Weizen-Roggen-Teig. Das Rezept des Neuburger Rahmflecks ist ebenso einfach wie erfolgreich. Kaum ein Essen ist derart eng mit dem Schloßfest verknüpft wie die belegten Brotfladen. Gleich an mehreren Ständen in der Oberen Altstadt kann man sie während des Festtreibens probieren.

Besucherinnen und Besucher haben die Wahl: Insgesamt drei Anbieter bereiten den Imbiss zu - Schlegl, Ziegler und Jann. Jeder besticht mit kleinen Unterschieden in der Rezeptur, auch vegetarische Varianten werden angeboten. Die Frage "Wo gibt es den besten Rahmfleck auf dem Schloßfest?" ist deshalb eine, die in diesen Tagen in vielen Gesprächen thematisiert und teils leidenschaftlich diskutiert wird. Den Begriff "Rahmfleck" darf übrigens nur die Bäckerei Schlegl verwenden. Wolfgang Schlegl hat sich diese Bezeichnung patentieren lassen. Die anderen Anbieter behelfen sich mit den Umschreibungen "Rahmbrot" und "Rahmflegg".

Die Neuburger Rundschau möchte wissen: An welchem Schloßfest-Stand schmeckt der Rahmfleck am besten? In unserem Voting können Sie bis zum kommenden Montag, 12 Uhr, Ihre Stimme abgeben. Klicken Sie hierzu auf die Bildergalerie und entscheiden Sie sich für Ihren Favoriten. (AZ)

