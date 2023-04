Der ERC Ingolstadt steht im Finale der DEL-Playoffs. Nun wartet mit RedBull München der Hauptrunden-Primus. Was glaubt ihr: Holt sich Ingolstadt jetzt den Titel?

Der ERC Ingolstadt hat zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte das Finale der Deutschen Eishockey-Liga erreicht. Dabei treffen die Schützlinge von Cheftrainer Mark French auf den Hauptrunden-Primus RedBull München. Stimmt in unserem Voting ab: Holt sich der ERC Ingolstadt seinen zweiten deutschen Meistertitel nach 2014? Oder hat am Ende der Favorit aus München die Nase vorne? Zur Abstimmung geht es hier.

Jetzt abstimmen: Holt sich der ERC Ingolstadt nun den Titel?

