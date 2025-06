Große Einigkeit bei der Vertreterversammlung der VR Bank Neuburg-Rain

Genauso wie draußen die Sonne strahlte, so herrschte auch bei der diesjährigen Vertreterversammlung der VR Bank Neuburg-Rain fast eitel Sonnenschein. Die Bilanz fiel positiv aus. Aufsichtsrat und Vorstand hatten beinahe nur gute Nachrichten für die knapp 100 Vertreterinnen und Vertreter, die sich im Hauptsitz der Bank in Oberhausen-Kreut eingefunden hatten. Einzig ein Rückgang beim Kreditgeschäft und bei den Provisionen für Immobilien sorgte für die eine oder andere Wolke am Bankenhimmel. Aufsichtsrat Xaver Oßwald sowie die Vorstände Roland Gieß und Bernd Bengel ließen das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und hatten ein Umfangreiches Zahlenwerk im Gepäck und meldeten einen erfreulichen Mitgliederzuwachs.

Zu Beginn der Vertreterversammlung umriss Bernd Bengel die Rahmenbedingungen, in denen die Bank zu agieren hatte: Die unsichere weltpolitische Lage, die sich auf die Wirtschaft und die Börsen auswirke. Die schwächelnde Konjunktur in Deutschland. Der zuerst stark steigende und dann wieder abgeflachte Leitzins der Europäischen Zentralbank. Eine teils hohe Inflation und ein niedriger Verbraucherindex. Wahrlich kein ruhiges Fahrwasser für Geldanleger und Darlehensnehmer. Und damit auch nicht für die VR Bank.

Einzig das Kreditvolumen ist bei der VR Bank Neuburg-Rain leicht zurückgegangen

Dennoch konnte die Genossenschaftsbank nicht nur ihre Bilanz leicht erhöhen (siehe Infokasten). Auch das Kundenanlagevolumen stieg geringfügig an. Wobei sich dort der Trend hin zu Vermögensanlagen weg von der normalen Spareinlage abzeichne, so Roland Gieß. Das Kreditvolumen dagegen ist leicht zurückgegangen. Begründung von Roland Gieß: „In der Niedrigzinsphase boomte das Geschäft, um nach einem „Ausverkauf“ im Jahr 2022, auf der Bremse stehend, in die beiden darauffolgenden Jahre zu gehen.“ So sei das Kundenkreditvolumen der Bank um rund 30 Millionen Euro gefallen.

Aber seit Mitte des laufenden Jahres erlebe die VR Bank eine Belebung bei den Finanzierungsanfragen. Das Kredit-Neugeschäft liege rund 38 Prozent über dem zugegeben schwachen Vorjahresquartal. Das Gesamtjahresneugeschäft in Höhe von 127 Millionen Euro mache leicht zuversichtlich. Jedoch müssen, so gab Gieß zu bedenken, bestehende Kreditverträge fortlaufend getilgt werden, was durch Neugeschäfte zunächst einmal ausgeglichen werden müsse. Außerdem käme es häufig zu einem Zeitverzug zwischen Kreditabschluss und Kreditabruf, sodass sich die Belebung wohl erst in der zweiten Jahreshälfte 2025 voll auswirken werde.

Auf der Einnahmenseite konnte der Zinsüberschuss leicht gesteigert werden. Und beim Provisionsüberschuss verzeichnete die Bank einen Rückgang, der hauptsächlich durch Mindererträge aus der Immobilienvermittlung und der Bausparvermittlung resultierte. Die Betriebskosten in den 14 Filialen in vier Landkreisen konnten stabil gehalten werden. Nach Steuern bleibt der Bank somit ein Gewinn von knapp acht Millionen Euro

Erneut kann die VR Bank Neuburg-Rain einen Mitgliederzuwachs verzeichnen

Im vierten Jahr in Folge konnte die VR-Bank einen Mitgliederzuwachs auf 22.692 vermeldeten. So kamen alleine im letzten Jahr knapp 1300 Mitglieder neu hinzu. Durch Kündigung und Tod lag der Nettozuwachs bei 712 Mitgliedern. Sie alle dürfen sich nun auf einen Mitgliederbonus freuen. Rund 430.000 Euro werden anhand eines Bonussystems an die Mitglieder ausgeschüttet. Der Rest des Gewinns geht in die Rücklagen, das beschlossen die Vertreter einstimmig.

Icon Vergrößern Große Einigkeit bei den VR-Vertretern. Alle Abstimmungsergebnisse verliefen gänzlich ohne Gegenstimmen. Foto: Manfred Dittenhofer Icon Schließen Schließen Große Einigkeit bei den VR-Vertretern. Alle Abstimmungsergebnisse verliefen gänzlich ohne Gegenstimmen. Foto: Manfred Dittenhofer

Ebenso einig waren sich die Vertreter bei der Wahl der Aufsichtsräte, die turnusgemäß zur Wahl standen. Christina Hackenberg aus Rain, Michael Hesselt aus Schweinspoint, Christian Hoppe aus Rennertshofen und Xaver Oßwald aus Holzheim schieden aus dem Aufsichtsrat aus, stellten sich aber sogleich wieder der Wahl. Alle vier wurden von den Vertretern einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Und auch alle anderen Beschlüsse waren einstimmig.

Bilanz der VR Bank Neuburg-Rain Bilanzsumme: 1,428 Mrd. Euro

Mitglieder 22.692

Kundenkredite: 866 Mio. Euro

Kundeneinlagen: 1,111 Mrd. Euro

Zinsüberschuss: 25,6 Mio. Euro

Provisionsüberschuss: 8,7 Mio. Euro

Betriebskosten: 19,3 Mio. Euro

Gewinn nach Steuern: 7,9 Mio. Euro

Überschuss nach gesetzlichen Rücklagen und Ergebnisrücklagen: 2,5 Mio. Euro