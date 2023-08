Betrunkener Autofahrer kracht in Wagenhofen gegen Betonmauer

Ein betrunkener Autofahrer kommt in Wagenhofen auf die Gegenspur und kracht gegen eine Betonmauer. Es entsteht ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Ein 49-jähriger Oberhausener hat am Donnerstag gegen 19.35 Uhr einen Unfall verursacht. Laut Angaben der Polizei war er mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2046 von Stengelheim in Richtung Wagenhofen unterwegs. An der Kreuzung zur Augsburger Straße in Wagenhofen bog er offenbar zu schnell nach rechts in Richtung Neuburg ab und geriet nach links auf die Gegenspur. Dort kollidierte er mit einer Betonmauer bei der dortigen Tankstelle. Ein ihm entgegenkommender Kradfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Daraufhin wurde bei dem Unfallfahrer eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 25.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)