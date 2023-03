Das Theater Wagenhofen spielt zum Jubiläum den Brandner Kaspar

Seit 25 Jahren gibt es die Theatergruppe Wagenhofen. Zum Jubiläum bringen die Darsteller einen bayerischen Klassiker auf die Bühne.

In den vergangenen 25 Jahren wurde in Wagenhofen fast jedes Jahr Theater gespielt. Nur im Corona-Jahr 2020 und im Jahr des Wagenhofener Feuerwehrjubiläums mussten die Theateraufführungen ausfallen. Und eigentlich wird in Wagenhofen schon viel länger Theater gespielt: Uralte Schwarz-weiß-Fotos zeugen von Aufführungen in der Nachkriegszeit und später von der Theatergruppe der örtlichen Landjugendgruppe.

Aus der spielfreudigen Landjugend entstand 1998 der Theaterverein Wagenhofen-Ballersdorf, in diesem Jahr feiert der Verein sein 25-jähriges Jubiläum. Und zu diesem Anlass hat sich der Verein einiges vorgenommen. In der zweiten Julihälfte wird der Kirchplatz in Wagenhofen zur Freilichtbühne. „Der Brandner Kaspar“ wird gespielt, die Vorbereitungen sind angelaufen. Mehrere Bühnenbauten sind schon im Hof des Vereinsvorsitzenden Alfons Felbermeir aufgebaut, ein schwarzes Gefährt steht bereit.

Die Theatergruppe Wagenhofen probt den Brandner Kaspar

Das spätestens seit dem Film von Bully Herbig sehr bekannte bayerische Volksstück über den Brandner und seinen Kuhhandel mit dem Boandlkramer ist anspruchsvoll und die Gefahr des Scheiterns groß. „Eine Kopie des Bully-Films wollen wir auf keinen Fall, auch kein Nachspielen älterer Theaterversionen“, sagt der Spielleiter. Josef Hermann und Christian Karmann verkörpern Brandner und Tod, möglichst alle aktiven Mitglieder des Vereins werden die über 20 Sprechrollen und zahlreiche Komparsen spielen.

Dazu wird das Stück auf die Verhältnisse in Wagenhofen angepasst. „Uns ist bewusst, dass der Brandner Kaspar eine Gratwanderung zwischen Ernsthaftigkeit und Humor bedeutet“, so Alfons Felbermeir, "wir werden das Stück auf unsere ganz eigene Art bearbeiten.“ Dass die Wagenhofener dazu in der Lage sind, haben sie in den vergangenen Jahren oft bewiesen. Mit Spielfreude, technischen Tricks und einem Schuss Lokalkolorit haben sie zahllose Einakter zu kurzweiligen Vergnügungen umgebaut und ein treues Publikum angezogen.

In diesem Jahr wird sechsmal gespielt am 14. und 15. Juli und an den zwei darauffolgenden Wochenenden jeweils freitags und samstags, vorausgesetzt das Wetter spielt auch mit. Der Kartenvorverkauf findet am Palmsonntag, 2. April, von 13 bis 16 Uhr auf dem Kirchplatz in Wagenhofen statt. Ab 3. April können Karten unter www.theater-wagenhofen.de online reserviert werden.

Lesen Sie dazu auch