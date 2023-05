Sperrung bei Wagenhofen: Jetzt läuft der Schleichverkehr über Ballersdorf

Plus Die Straßensanierung zwischen Feldkirchen und Wagenhofen läuft bislang nach Plan. Ortskundige nutzen Schleichwege, um die weiträumige Umfahrung zu vermeiden.

Zwischen Feldkirchen und Wagenhofen gibt es aktuell kein Durchkommen. Das Staatliche Bauamt Ingolstadt lässt seit Montag die Fahrbahn der Staatsstraße erneuern. Im Zuge der Straßenbauarbeiten ist der Bereich für den allgemeinen Verkehr komplett gesperrt. Einige Tage nach Baustellenstart ziehen die Verantwortlichen ein erstes Zwischenfazit.

"Wir sind im Zeitplan", freut sich Bauleiter Michael Schneider vom Staatlichen Bauamt. Dank des schönen Wetters komme man bislang gut voran. Der stark beanspruchte Asphalt wird abgetragen, danach kommen neue Trag-, Binder- und Deckschicht hinzu. Bis zur kommenden Woche will man die Asphaltierungsarbeiten abschließen, kündigt Schneider an. Danach kümmern sich die Beteiligten unter anderem um das Bankett, die Schutzplanken, die Leitpfosten sowie die Markierungsarbeiten. Planmäßig bis zum 10. Juni soll die sanierte Strecke wieder freigegeben werden.