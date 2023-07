Mit 2,6 Promille Auto gefahren

Ein Mann aus Ehekirchen fuhr bei Wagenhofen Schlangenlinien mit dem Auto. Eine Zeugin beobachtete dies und meldete es der Polizei.

Eine aufmerksame Zeugin teilte am Freitagabend der Polizei einen Schlangenlinienfahrer zwischen Altmannstetten und Wagenhofen mit. Der Schlangenlinienfahrer konnte anschließend von der Polizei mit seinem Auto an seiner Wohnanschrift in der Gemeinde Ehekirchen angetroffen werden. Der Grund der auffälligen Fahrweise konnte schnell in Erfahrung gebracht werden, berichtet die Polizei.

Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Klinikum Neuburg durchgeführt. Der Fahrzeugführer musste seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren aufgrund einer Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)