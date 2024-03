Praktisch und "ohne Schnörkel": Wagenhofen bekommt ein neues Feuerwehrhaus

Seit Jahren hofft die Wagenhofener Feuerwehr auf ein neues Gebäude. Jetzt wurde der Standort für das Vorhaben im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Das neue Feuerwehrhaus für Wagenhofen soll am Sportplatz gebaut werden, die Verwaltung wurde vom Gemeinderat beauftragt, Angebote von Planern einzuholen. Dem Standortvorschlag des Arbeitskreises folgte der Gemeinderat einstimmig. Ausschlaggebend für dessen Entscheidung war zum einen, dass das Grundstück im Besitz der Kommune und damit verfügbar ist, zum anderen weil dort die angestrebte Mehrfachnutzung durch andere Vereine, vor allem Sport- und Schützenverein, gut umsetzbar ist.

Auch Wirtschaftlichkeitsanalyse und ein Bodengutachten sprachen für den Standort. Während vor zwei Jahren noch diskutiert worden war, ob die Gemeinde wirklich zwei Feuerwehren brauche oder ob nicht auch ein Zusammenschluss der Wehren und ein gemeinsames Feuerwehrhaus zwischen den beiden Ortsteilen eine Alternative sei, gab es nun nur noch einige Detailfragen. So wollte Klaus Seemeier wissen, was aus dem Martinsheim als Heimat etlicher Vereine würde? Bürgermeisterin Manuela Heckl beruhigte, das neue Feuerwehrhaus werde keine Konkurrenz für das Martinsheim, das weiterhin für Theaterverein, Kriegerverein, Kinderturnen und Damengymnastik sowie Landjugend zur Verfügung stehe.

In Wagenhofen entsteht ein neues Feuerwehrhaus

Rupert Omasreiter forderte, der Bau solle einfach und praktisch sein, ohne Schnörkel, aber dennoch schön. „Von Schnörkeln war nie die Rede“, konterte Helmut Hartmann, der Wagenhofener Kommandant. Lukas Frank bat, auch den Arbeitsschutz für die Zeit nach dem Bau, beispielsweise bei der Reinigung von Dach und Fenstern, bereits in der Planung zu berücksichtigen

Einstimmig wieder abgeschafft wurde das erst vor wenigen Jahren eingeführte Feuerwehrbudget der Gemeinde Rohrenfels. Es habe sich gezeigt, dass es wenig praktikabel sei, schickte Manuela Heckl voraus, denn oft müsse notwendiges Material ersetzt werden, was sich nicht planen lasse. In Zukunft will sie sich wieder jährlich mit der Verwaltung und den beiden Kommandanten aus Rohrenfels und Wagenhofen zusammensetzen, um zu besprechen, welche Anschaffungen erforderlich seien.

