Wagenhofen

19:00 Uhr

Premiere des Freilichttheaters: Kirschgeist-Kuhhandel in Wagenhofen

Plus Die Besucher erfreuten sich an der Premiere des "Brandner Kaspar". Um das aufwändige Stück umzusetzen, arbeitete fast die ganze Bevölkerung mit.

Von Annemarie Meilinger Artikel anhören Shape

Keine zwei Wochen hat es gedauert, da waren alle Karten zur diesjährigen Aufführung des Theatervereins Wagenhofen-Ballersdorf ausverkauft. Etwa 1500 Besucher waren offensichtlich neugierig darauf, zu sehen, wie die Wagenhofener mit dem viel gespielten und verfilmten bayerischen Traditionsstück vom „Brandner Kaspar“ und seinem „ewig‘ Leben“ umgehen. Sechs Aufführungen an drei Wochenenden sind geplant, Sonntag ist Ausweichtermin, falls das Wetter nicht mitmacht.



Es ist eine der bekanntesten Szenen des Stücks: Der Brandner Kaspar füllt den Boandlkramer mit Kirschgeist ab. Foto: Annemarie Meilinger

Normalerweise spielen die Wagenhofener zwei Einakter, in denen sie ihren zahlreichen spielfreudigen Mitgliedern jeden Alters eine Chance für Bühnenerfahrung geben. In diesem Jahr feiert der aus einer Landjugendgruppe entstandene Verein sein 25-jähriges Bestehen mit dem beliebten Volksstück, und dafür wird jeder gebraucht, der stimmlich, handwerklich und organisationstechnisch einsetzbar ist, also fast alle Wagenhofener und Ballersdorfer.



Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

