Rohrenfelser landet mit seinem Auto in der Böschung

Der 52-Jährige war betrunken, als seine Fahrt am Samstagabend ungewollt auf dem Radweg in Wagenhofen endet.

1,7 Promille Alkohol im Blut waren der Grund, dass ein 52-jähriger Rohrenfelser am Samstagabend mit seinem Auto auf der Radweg landete. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 20.45 Uhr in Richtung Neuburg unterwegs gewesen und am Ortseingang von Wagenhofen auf die Gegenfahrbahn und schließlich auf dem Radweg gelandet. Verletzt wurde der Fahrzeugführer dabei nicht. Ein freiwilliger Alko-Test ergab knapp 1,7 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Am Auto und an der Böschung entstanden ein Sachschaden von rund 15.500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf den 52-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (AZ)