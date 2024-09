SV Wagenhofen feiert 75. Jubiläum

Mit einem dreitägigen Festprogramm feierte der SV Wagenhofen/Ballersdorf am vergangenen Wochenende sein 75-jähriges Bestehen. Dabei konnte man am Sonntagabend in zufriedene und entspannte Gesichter der Verantwortlichen und zahlreichen fleißigen Helfer blicken. Nachdem die Wetterprognosen für das Wochenende extrem ungünstig waren, konnten die Veranstaltungen wider Erwarten fast planmäßig durchgeführt werden.

Den Anfang machten am Freitag die „Alten Herren“. Bei dem Kleinfeldturnier mit sechs Mannschaften ging am Ende der SC Ried als Sieger hervor. Die anschließende Party war ein voller Erfolg. Bei der „Malle-Party“ mit DJ D-Tronic war das Sportheim proppenvoll und es herrschte beste Stimmung bis zum frühen Morgen. Einziger Wertmutstropfen war am Samstagvormittag die witterungsbedingte Absage der Mini-Fußball-Turniere der Bambini und F-Jugend, die jedoch beide zeitnah nachgeholt werden sollen. Nachdem sich die Wetterbedingungen ab Nachmittag besserten, konnten die D- und E-Jugendlichen ihre Spiele planmäßig absolvieren. Auch die erste Herrenmannschaft trug ihr Punktspiel gegen den SV Sinning aus, das mit einem 3:2-Sieg für den SVW endete. Am Abend stand das Elfmeterschießen der örtlichen Vereine und privaten Gruppen auf dem Programm. Insgesamt hatte sich die stattliche Zahl von 18 Mannschaften zum Wettbewerb angemeldet. Nicht wie vielleicht zu vermuten war, dass das Turnier von aktiven Kickern gewonnen wird, ging das Team des Musikvereins Rohrenfels als Überraschungssieger vom Feld und ließ seiner Konkurrenz keine Chance. Im Finale besiegten sie in einer engen Partie das Team der Neuburger Milchwerke.

Ehrungen beim SV Wagenhofen: (Stehend von links) 1. Vorsitzender Roland Müller, Erwin Zeitner, Holger Westermayer, Maik Grünewald, Fabian Pallmann, Matthias Beck, Sebastian Müller, 1. Bürgermeisterin Manuela Heckl und Erwin Kothmayr (BLSV) sowie (sitzend von links) Manfred Strauß, Hubert Neff, Helmut Neff und Stefan Seyßler. Foto: Tommy Vollnhals

Feierliche Akzente wurden am Sonntag gesetzt. Der von Stadtpfarrer Herbert Kohler zelebrierte Festgottesdienst, der im Sportheim stattfand, bildete dabei den Auftakt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen folgte die Festansprache des 1. Vorsitzenden Roland Müller sowie Grußworte und Reden der 1. Bürgermeisterin der Gemeinde Rohrenfels, Manuela Heckl, und des Kreisvorsitzenden des Bayerischen Landes-Sportverbands, Erwin Kothmayr. Wie schon von Stadtpfarrer Kohler betont, hoben die Redner die Wichtigkeit und Bedeutung des Sportvereins im sozialen Bereich, wie auch für das gesellschaftliche Gemeindeleben hervor. Kothmayr überreichte zudem die Jubiläumsurkunde des BLSV zum 75. Geburtstag des SVW an Roland Müller, der mit einem Wertgutschein für den Kauf von Sportartikeln versehen war. Weiterhin wurden insgesamt elf aktuell im Vorstand beziehunsweise im Vereinsausschuss tätige Personen für langjährige ehrenamtliche Funktionärsarbeit im Verein mit Nadeln und Urkunden des Bayerischen Landes-Sportverbandes geehrt. Den Abschluss bildeten am Nachmittag ein Rahmenprogramm mit Spielen für Kinder und das Punktspiel der Frauenmannschaft gegen die (SG) SV Grasheim/SV Waidhofen, das die Gastgeberinnen 1:3 verloren.

BLSV-Ehrung von Funktionären:

5 Jahre Tätigkeit:

Erwin Zeitner, Holger Westermayer, Maik Grünewald

10 Jahre:

Roland Müller, Sebastian Müller, Matthias Beck, Fabian Pallmann,

15 Jahre:

Helmut Neff

20 Jahre:

Stefan Seyßler

25 Jahre:

Manfred Strauß

30 Jahre:

Hubert Neff