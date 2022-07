Theaterverein Wagenhofen kehrt mit Freilufttheater auf die Bühne zurück

Der Theaterverein Wagenhofen/Ballersdorf kehrt mit einem Freiluftstück auf die Bühne zurück. Dabei treten schrullige Charaktere auf und der Nachwuchs feiert seinen Einstand.

Am Spielplatz in Wagenhofen liegt ein Schiff vor Anker. „Die MS Queen of Bavaria“ ist am vergangenen Wochenende schon sechsmal nach einem unüberhörbaren Hornsignal ausgelaufen. An Bord waren die Schauspieler des Theatervereins Wagenhofen/Ballersdorf und viele treue Zuschauer.

Nach dem Experiment „Bühnen-Hupferl“ im Sommer 2021 mit drei Stücken an drei Orten tritt die quirlige Truppe 2022 wieder im Sommer auf, dieses Mal an zwei Orten. Das Freiluftstück spielt auf einem Schiff, auf dem allerlei komische Gestalten aufeinandertreffen: eine Adelige (Martina Stadler) mit Personal, eine dubiose Sexroman-Autorin (Traumrolle für Nadine Stadler), die mit dem Roman „51 Schatten Rot“ durchstarten will und ein weinerlicher Naturforscher (Tobias Strauß) in Begleitung eines Pelztiers.

Der schmucke Kapitän (Helmut Hartmann) ist vorwiegend mit den weiblichen Fans in seiner Kajüte beschäftigt – dazu wurde das Spielhaus des Spielplatzes kurzerhand umfunktioniert. Die Chefstewardess Beatrice (Ottilie Rehm) beschäftigt sich mehr mit „Ermittlungsarbeiten“, denn während der Aufführung der tanzenden Schiffsjungen passiert ein Mord, der aufgeklärt werden muss. Martl und Fonsi (Martin Fuhrmann und Spielleiter Alfons Felbermeir), die beiden tollpatschigen Schiffsjungen sorgen inzwischen für Heiterkeit, werfen Koffer durch die Luft, mischen Cocktails in Maurerkübeln und servieren das Käptnsdinner auf ihre Art. Die Wagenhofener haben aus dem Krimi-Einakter wieder mit vielen eigenen Ideen eine kurzweilige Unterhaltung gezaubert, Technik und Traumwetter haben am ersten Wochenende kräftig mitgeholfen.

Der Theaterverein Wagenhofen/Ballersdorf zeigt einen Einakter unter freiem Himmel

Der Titel des im Martinsheim gespielten Einakters „Sturmfrei“ lässt ahnen, was passieren kann, wenn zwei Haus-Katzen (Emilie Vollnhals und Nadine Braun) „auf Wellnes-Urlaub“ sind. Denn dann tanzen die Mäuse auf den Tischen, und unter Einfluss von reichlich Alkohol auch anderswo. Infolgedessen haben die drei Männer Bernhard, Freund Xaver und Opa Gustav, gespielt von Peter Humbold, Andreas Fuhrmann und Josef Hermann) am nächsten Tag einen Filmriss.

Überflüssigerweise haben sie auch noch zwei unbekannte Mitbewohnerinnen im Haus. Tochter Lisa hilft ihrem Gedächtnis auf die Sprünge, denn die Jugendliche mit Berufswunsch „Influencerin“ ist nie ohne ihr Smartphone unterwegs. Mit Veronika Vollnhals betritt hier eine mit Felbermeir-Rampen-Genen ausgestattete und deshalb talentierte Vertreterin der nächsten Schauspieler-Generation die Wagenhofener Bühne. Und was für ein Auftritt! Das Familien-Freunde-Theater-Unternehmen Wagenhofen-Ballersdorf mit seiner über-30-Köpfe-starken Spieler- und Technikerschar schaut in eine spannende Zukunft. Eine lange Vergangenheit mit vielen erfolgreichen Theaterprojekten hat es schon. Nächstes Jahr feiert der Verein ein rundes Jubiläum und dann soll das Jubiläumsstück der Bauerntheaterklassiker „Brandner Kaspar“ werden. Die Termine für die Freiluftaufführungen stehen schon fest – man darf gespannt sein.

Für Freitag, 22.Juli, gibt noch ein paar Restkarten, die Vorstellungen am Samstag sind ausverkauft.