Bewaffneter Raub auf Tankstelle in Waidhofen: Kripo sucht Zeugen

Der Täter bedrohte mit einer Pistole eine Angestellte, die Kasse zu öffnen. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Wer kann helfen?

Am Donnerstag ist in Waidhofen eine Tankstelle überfallen worden. Ein maskierter Täter erbeutete dabei Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, betrat am 3. November gegen 21.30 Uhr ein mit einem Schal maskierter Mann mit einer Pistole eine Tankstelle am Schmidbach. Die Verkäuferin hatte den Kassenbereich zu diesem Zeitpunkt kurz verlassen. Der Mann nutzte dies und versuchte vergeblich, zwei Kassen zu öffnen. Als kurz darauf die Angestellte in den Kassenbereich zurückkehrte, forderte der Täter sie auf, die Kassen zu öffnen. Da dies technisch nicht möglich war, griff sich der Räuber mehrere Stangen Zigaretten und eine ganze Reihe von Feuerzeugen und verließ danach die Tankstelle.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer Camouflage-Jacke mit Kapuze, Jeans und schwarzen Schuhen (Doc Martens). Er trug Arbeitshandschuhe und einen schwarzen Schal mit weißem Aufdruck. Er führte zudem eine schwarze Pistole und eine auffällige weiße Tasche mit aufgedruckten Palmen/Blumen mit sich.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)