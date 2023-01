Bewaffneter Überfall auf Tankstelle: Polizei nimmt zwei Männer fest

Anfang November war in Waidhofen eine Tankstelle überfallen worden. Jetzt sitzen ein 20- und ein 48-Jähriger in U-Haft.

Am 3. November 2022 ist eine Tankstelle in Waidhofen überfallen worden. Der maskierte Täter hatte mit einer Pistole die Verkäuferin bedroht und die Tankstelle am Ende mit Tabakwaren im Wert von mehreren Hundert Euro verlassen. Die Kriminalpolizei hat nun zwei verdächtige Männer festgenommen.

Dabei handelt es sich um 20- und 48-jährige Tatverdächtige. Sie wurden nach ihrer Festnahme am Amtsgericht Neuburg vorgeführt. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen bewaffneten Raubes, ­­­­­­­­woraufhin sie in Justizvollzugsanstalten gebracht wurden.

Überfall auf Tankstelle in Waidhofen: Räuber konnte kein Geld erbeuten

Der Überfall hatte sich am 3. November gegen 21.30 Uhr in der Tankstelle am Schmidbach ereignet. Der Verkaufsraum war leer, als er mit einer Maske über dem Kopf und einer Pistole in der Hand die Tankstelle betrat. Er versuchte daraufhin, zwei Kassen gewaltsam zu öffnen - was ihm nicht gelang. Als die Verkäuferin zurückkam, konnte auch sie die Kassen nicht ohne Bezahlvorgang öffnen. Deshalb griff sich der Räuber mehrere Stangen Zigaretten und Feuerzeuge und flüchtete. (AZ)