Unfall bei Waidhofen: Was fehlt, ist der Fahrer

Ein Auto knallt an einer beschilderten Baustelle bei Waidhofen in einen abgestellten Lkw. Der Aufprall war heftig. Doch wo ist der Fahrer?

Einen automatisch abgesendeten Notruf, einen so genannten „eCall ohne Spracherwiderung“ erhielt am Samstagabend um 19.12 Uhr die Intergrierte Leitstelle Ingolstadt. Daraufhin wurden die Feuerwehren aus Waidhofen und Hohenwart zum übermittelten Unfallstandort in Diepoltshofen (Gemeinde Waidhofen) geschickt. Als eine Streife der Polizei aus Schrobenhausen eintraf, befanden sich bereits rund 40 Kräfte der Feuerwehren vor Ort. Was allerdings fehlte, war eine Spur vom Unfallverursacher.

Den Einsatzkräften stellte sich die Unfallsituation wie folgt dar: In der Strobenrieder Straße in Diepoltshofen befindet sich eine Baustelle. Die Straße ist komplett gesperrt, die Baustelle beschildert. Ein Auto der Marke Skoda kam auf der Kreisstraße ND 9 aus Richtung Strobenried angefahren. In der abgesperrten Baustelle stand ein Lastwagen einer Firma aus Augsburg auf der linken Seite (Fahrtrichtung Rachelsbach). Der Skoda aus dem nördlichen Bereich des Landkreises Aichach fuhr mit seiner Fahrzeugfront in die vordere rechte Seite des Führerhauses des abgestellten Lkw. Beim Skoda wurde durch die Wucht des Anpralls der Fahrerairbag ausgelöst. Aus beiden beschädigten Fahrzeugen liefen diverse Betriebsstoffe wie Öl und Kühlerflüssigkeit aus. Die Fahrertür am Skoda stand offen, aber kein Fahrer, keine Person war vor Ort.

Aufgrund des Schadens am Auto gehen die Einsatzkräfte beim Unfall in Waidhofen von Verletzungen des flüchtigen Fahrers aus

Auf Grund des massiven Frontschadens am Skoda mussten die Einsatzkräfte von Verletzungen beim Fahrzeugführer ausgehen. Es folgte eine großflächige Suche um die Unfallstelle. Die Suche wurde auch durch eine Drohne der Feuerwehr, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet war, unterstützt. Allerdings blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Eine Nachschau bei Fahrzeughalter führte die Polizei in Aichach durch.

Beide beschädigten Fahrzeuge wurden von einem lokalen Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Den Sachschaden schätzt die Polizei in Schrobenhausen auf rund 30.000 Euro. Gegen 22.15 Uhr wurde die Aufnahme beendet.

Die zuständige Polizeiinspektion Schrobenhausen hat umfangreiche Ermittlungen zur Feststellung des Fahrers eingeleitet. (nr)

Lesen Sie dazu auch