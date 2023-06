Fünf Verletzte nach Unfall bei Waidhofen: Siebenjährige im Krankenhaus

Ein Traktor und ein Kastenwagen stoßen auf einer Landstraße bei Waidhofen zusammen. Alle Insassen werden verletzt, darunter eine Siebenjährige.

Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Waidhofen verletzt worden, darunter ein siebenjähriges Mädchen. Sie war auf einem Traktor mitgefahren, der gegen 16.30 Uhr auf der Straße Haid am Rain in Richtung Schrobenhausen unterwegs war. Aufgrund eines missglückten Überholmanövers eines Kastenwagens kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sämtliche Insassen wurden laut Polizei Schrobenhausen leicht bis mittelschwer verletzt.

Der Unfallfahrer war ein 21-jähriger Erntehelfer, der mit zwei Kollegen im Alter von 43 und 19 Jahren unterwegs war. An der Unfallstelle wollte der Traktorfahrer, der vor ihm fuhr, nach links abbiegen. Sein Fahrzeug hatte zudem ein Güllefass angehängt. Der 21-jährige Fahrer des Kastenwagens setzte in diesem Moment zum Überholen des Gespanns an. Folglich kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge massiv beschädigt wurden. Der Traktor sei regelrecht auseinandergerissen worden.

Siebenjähriges Mädchen wird nach Unfall mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen

Die fünf Verletzten wurden von mehreren Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Kinderkrankenhaus geflogen. Die Verletzungen werden von der Polizei allesamt nicht als lebensgefährlich eingestuft. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ortsverbindungsstraße war daher über zwei Stunden vollständig gesperrt.

Neben den zahlreichen Rettungskräften und Notärzten waren auch die Feuerwehren aus Waidhofen, Wangen und Schrobenhausen mit insgesamt etwa 50 Kräften vor Ort. (AZ)

