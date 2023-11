Waidhofen/Ingolstadt

Tankstellen-Räuber aus Waidhofen müssen für mehrere Jahre in Haft

Diese Tankstelle in Waidhofen haben zwei Männer vergangenes Jahr überfallen. Dafür müssen sie jetzt ins Gefängnis.

Plus Wegen schweren Raubes werden zwei Aichacher zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Vor einem Jahr überfielen sie mit einer Waffe in der Hand eine Tankstelle.

Das Ingolstädter Landgericht hat am Montag zwei Männer im Alter von 21 und 49 Jahren wegen schweren Raubes verurteilt, die im November vergangenen Jahres eine Tankstelle in Waidhofen überfallen hatten. Sie müssen beide ins Gefängnis: vier Jahre und fünf Monate ist das Strafmaß für den jüngeren Haupttäter und zwei Jahre und neun Monate für seinen Komplizen. Dem Opfer geht es nach wie vor "dreckig", so der Richter.

Am Abend des 3. November sind die Angeklagten von Aichach nach Waidhofen gefahren (wir berichteten). Mit einer Pistole ist der jüngere kurz vor 22 Uhr in die Tankstelle gegangen, sein Komplize hat im Auto gewartet. Anders als von den Angeklagten behauptet, handelte es sich wohl nicht um eine Schreckschusspistole. Auf das Strafmaß hat sich dies jedoch nicht ausgewirkt: Es konnte nämlich nicht nachgewiesen werden, dass die Pistole geladen war.

