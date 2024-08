Kapellenfenster in Waidhofen zerstört: mehrere 10.000 Euro Schaden

Unbekannte Täter haben zwischen Montag und Mittwoch an einer am Waldrand liegenden Kapelle drei runde Glasfenster eingeworfen. Die farbigen Mosaikfenster sind Einzelanfertigungen und haben einen Wert von mehreren 10.000 Euro. Auch die Inneneinrichtung wurde dabei beschädigt. Die Polizei Schrobenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung an die Telefonnummer 08252/89750. (AZ)

