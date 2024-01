Zwei Autos stoßen auf der B300 zusammen

Auf der B300 auf Höhe Waidhofen sind zwei Autos zusammengestoßen. Ein Auto war auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Schaden ist groß.

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Regensburg fuhr am Freitag gegen 5.30 Uhr auf der B300 in Fahrtrichtung Ingolstadt, als sein Fahrzeug auf der Höhe Waidhofen vermutlich aufgrund eines plötzlich auftretenden Reifenschadens auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt, der ihm in diesem Moment entgegenkam, konnte einen seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern.

Beide Fahrer blieben unverletzt, die Fahrzeuge erlitten allerdings Totalschäden, berichtet die Polizei. Die Schadenshöhe wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste kurzzeitig gesperrt werden, die Verkehrsregelung übernahmen die Feuerwehren aus Waidhofen und Schrobenhausen. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10