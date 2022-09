Auto überschlägt sich: Mutter und Tochter verletzt

Eine Frau kommt mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlägt sich mehrmals. Zwei der drei Insassen verletzen sich. Was ist genau passiert?

Eine 45-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Eichstätt und ihre 15-jährige Tochter wurden bei einem Unfall am Freitagvormittag verletzt, als die Frau mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Die Frau war mit ihrem Auto auf der Kreisstraße EI 21 vom Rapperszeller Kreisel in Richtung Eichstätt unterwegs, als sie im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto kollidierte im Straßengraben mit dem Wasserdurchlass zu einer Waldeinfahrt, wodurch er sich mehrmals überschlug.

Hierbei wurden sowohl die Frau als auch eines ihrer beiden mitfahrenden Kinder verletzt, berichtet die Polizei. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in die Klinik Eichstätt gebracht. Am Auto war Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden, es musste abgeschleppt werden. Außerdem wurde der Wasserdurchlass mit etwa 1000 Euro beschädigt. (AZ)