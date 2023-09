Gleitschirmflieger stürzt im Landkreis Eichstätt ab

Ein Gleitschirmflieger stürzt im Landkreis Eichstätt über einem Feld ab. Der Mann kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein 31-jähriger Gleitschirmflieger aus dem Kreis Roth ist am Mittwochnachmittag am Startplatz in Böhming gestartet. Nach dem Flug steuerte er gegen 16.50 Uhr einen Landeplatz - ein Feld - zwischen Gungolding und Ziegelhof an. Dort stürzte der Pilot laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache aus einer noch nicht genau bekannten Höhe ab und kam auf dem Feld zum Liegen.

Ein Hubschrauber bingt den Gleitschirmflieger ins Klinikum nach Ingolstadt

Der Pilot wurde durch den Aufprall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach der Versorgung vor Ort kam er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Ingolstadt. Im Einsatz waren die Bergwacht, die Feuerwehr Gungolding, der Rettungsdienst mit Notarzt, ein Rettungshubschrauber und die Polizei. Aufgrund der Landung des Hubschraubers und der Einsatzfahrzeuge musste die Staatsstraße für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. (AZ)