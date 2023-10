Walting

Messerattacke in Walting: 22-Jähriger wird am Arm verletzt

Bei einem Streit in Walting hat ein 30-Jähriger einen anderen Mann mit einem Messer verletzt.

In Walting ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Am Ende hat ein 30-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Messer am Arm verletzt.

Am frühen Sonntagnachmittag sind ein 22-Jähriger und ein 30-Jähriger in Walting aneinander geraten. Im weiteren Verlauf ist der Streit eskaliert. Dabei verletzte der Ältere seinen Kontrahenten mit einem Messer am Unterarm. Die Polizei Eichstätt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung Wie es zu dem Streit gekommen ist, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Die Polizeiinspektion Eichstätt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Schnittverletzung konnte vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt werden. (AZ)

